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- IT и Телеком
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NovaPay запустила приложение, в котором можно открыть платежный счет
NovaPay стала первой небанковской компанией в Украине, представившей свое собственное мобильное приложение. С помощью расширенной лицензии Национального банка Украины NovaPay теперь может предоставлять украинцам возможность мгновенно открывать платежные счета, оформлять виртуальные карты и пользоваться ими.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Лимитированная бета-версия приложения доступна для загрузки в Google Play.
Пользователи NovaPay могут выгодно и удобно оплачивать услуги Новой почты и получать 20% выгоды, которую можно использовать для оплаты отправлений и других услуг. Приложение также предоставляет доступ ко всем стандартным финансовым операциям.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Согласно сообщению, зарегистрироваться в приложении можно с помощью "Действия", а впоследствии клиенты смогут сделать это в отделениях Новой почты. Также через приложение можно заказать пластиковую платежную карту и получить ее в ближайшем отделении или почтамате Новой почты.
Возможности мобильного приложения NovaPay включают:
- Переводы на карты и счета по всем реквизитам.
- Оформление Посылки в кредит и оплата за нее.
- Оплата различных услуг, таких как коммунальные платежи, Интернет, штрафы, налоги и прочее.
- Получение на карту наложенного платежа за посылки.
- Отправка перевода с карты в отделение Новой почты.
- Выпуск пластиковой платежной карты NovaPay от MasterCard.
Открытие счета, его обслуживание, все платежи, переводы и снятие наличных до 100 тыс. грн являются бесплатными.
Генеральный директор NovaPay Андрей Кривошапко назвал запуск приложения и выпуск карт NovaPay революцией на украинском финансовом рынке.
"До сих пор ни одно финучреждение не делало этого. Это история о настоящей скорости, удобстве и надежности услуг NovaPay для клиентов. Они смогут пользоваться как физической картой NovaPay, так и электронным кошельком - Google Pay и в ближайшее время Apple Pay", - сказал он.
NovaPay планирует расширять свой функционал и предоставлять дополнительные возможности пользователям в будущем, такие как оплата за границей и использование на международных интернет-сайтах.
Напомним, NovaPay получила расширенную лицензию Национального банка Украины еще в конце апреля, которая позволит предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, которые разрешены в условиях военного положения.