NovaPay впервые разместила открытый выпуск облигаций

Компания "НоваПэй Кредит", входящая в небанковскую финансовую группу NovaPay, впервые зарегистрировала публичный выпуск трехлетних облигаций серии А на сумму 100 млн грн.

Об этом 12 июня сообщила пресс-служба компании.

Ценные бумаги можно приобрести сроком от 1 до 18 месяцев, ставка доходности будет зависеть от срока и составлять 20%. Инвесторы получат свои выплаты на банковский счет по истечении срока действия соглашения о покупке ценных бумаг. Выплата процентов по депозитам будет осуществляться аналогично.

На вторичном рынке уже доступны облигации NovaPay. Эти ценные бумаги могут приобрести не только клиенты, партнеры и сотрудники компании, но и любой человек, желающий инвестировать в них. Сделать это можно, обратившись к специалистам NovaPay, которые подготовят и оформят сделки. В настоящее время формируется список предзаказов на ценные бумаги.

Осенью 2023 года купить облигации можно будет через мобильное приложение NovaPay и с помощью оператора-кассира в отделении "Новой почты".

"Мы стали первой компанией на украинском рынке капитала в военное время, выпустившей корпоративные облигации с публичным предложением. Мы верим в национальный рынок ценных бумаг, верим и возможности привлечения средств с помощью его инструментов и планируем развитие в Украине. Средства, привлеченные от размещения облигаций, будут направлены на развитие бизнеса NovaPay и ее эффективно работающих кредитных продуктов", — прокомментировал СЕО NovaPay Андрей Кривошапко.

В Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку также одобрительно оценили это событие.

Напомним, в апреле NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, которые можно осуществлять в условиях военного положения.

Компания также подает документы на лицензию EMI (Electronic Money Institution) Центробанка Литвы. После ее получения, NovaPay сможет предоставлять финансовые услуги во всех странах Европейского Союза.