NovaPay вышла на рынок Молдовы

Финансовая компания NovaPay из группы компаний "Новая почта" вышла на рынок Молдовы, став первым финансовым сервисом в этой стране, предложившим клиентам функцию наложенного платежа.

Об этом 2 июня сообщила пресс-служба компании.

"NovaPay является первой отечественной финтех-компанией, начавшей свою глобальную экспансию, и Молдова стала первым рынком международного развития для нас", - прокомментировал СЕО компании Андрей Кривошапко.

Суть изменения в том, что раньше в Молдавии клиенты, покупая товары онлайн, рассчитывались за них только предоплатой. После запуска NovaPay они смогут получить товар и осмотреть его и только после этого заплатить. Финкомпания будет обеспечивать доставку денег.

Услуга наложенного платежа доступна в 19 отделениях Nova Poshta в Кишиневе, Комрате, Больцах, Кагуле, Единце и других населенных пунктах, если доставлять курьером.

NovaPay в Молдове также планирует запустить для частных клиентов внутренние и международные переводы. Для бизнеса – эквайринг, моментальные внутренние и трансграничные переводы, факторинг.

Напомним, в апреле NovaPay получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит предоставлять все предусмотренные законом платежные услуги, которые разрешены в условиях военного положения.

Компания также подает документы на лицензию EMI (Electronic Money Institution) Центробанка Литвы. После ее получения, NovaPay сможет предоставлять финансовые услуги во всех странах Европейского Союза.