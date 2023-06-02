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NovaPay вийшла на ринок Молдови
Фінансова компанія NovaPay з групи компаній "Нова пошта" вийшла на ринок Молдови, ставши першим фінансовим сервісом у цій країні, який запропонував клієнтам функцію післяплати.
Про це 2 червня повідомила пресслужба компанії.
"NovaPay є першою вітчизняною фінтех-компанією, яка розпочала свою глобальну експансію, і Молдова стала першим ринком міжнародного розвитку для нас", — прокоментував СЕО компанії Андрій Кривошапко.
Суть зміни в тому, що раніше в Молдові клієнти, купуючи товари онлайн, розраховувались за них тільки передоплатою. Після запуску NovaPay вони зможуть отримати товар і оглянути його, і лише після цього заплатити. Фінкомпанія буде забезпечувати доставку грошей.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Послуга післяплати доступна у 19 відділеннях Nova Poshta у Кишиневі, Комраті, Більцях, Кагулі, Єдинці та у інших населених пунктах, якщо доставляти кур'єром.
NovaPay у Молдові також планує запустити для приватних клієнтів внутрішні та міжнародні перекази. Для бізнесу – еквайринг, моментальні внутрішні та транскордонні перекази, факторинг.
Нагадаємо, у квітні NovaPay отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволить надавати усі передбачені законом платіжні послуги, які дозволено здійснювати в умовах воєнного стану.
Компанія також подавада документи на ліцензію EMI (Electronic Money Institution) Центробанку Литви. Після її отримання NovaPay зможе надавати фінансові послуги у всіх країнах Європейського Союзу.
NovaPay – це міжнародний фінансовий сервіс, що вже понад 11 років надає платіжні сервіси онлайн і офлайн у більш ніж 3,5 тисячах відділеннях "Нової пошти". За даними НБУ за 2022 рік, компанія обіймає 45% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.