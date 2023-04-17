Підсумки роботи NovaPay у воєнний рік: 738 млн грн податків у держбюджет, рекордна кількість транзакцій, нові продукти та послуги

NovaPay підбив результати роботи за минулий рік. За 2022 рік компанія перерахувала до бюджету країни 738 млн грн податків і зборів. Це на 23% більше, ніж довоєнного року.

NovaPay працював кожного воєнного дня і протягом 2022 року здійснив 270 млрд транзакцій. У порівнянні з 2021 роком це на 14% менше. Найбільша кількість операцій мала місце у грудні, коли денна кількість транзакцій сягала 2,6 млн. Це означає, що в одну секунду компанія здійснювала 100 операцій і свідчить про потужність і стабільність ІТ-інфраструктури.

Всього через систему пройшло майже 167 млрд грн переказів, цей показник на 13% більше, ніж в 2021 році.

Традиційно затребуваними послугами були перекази, поповнення картки, оплата комунальних платежів, післяплата. Найбільш популярними стали сервіси, адаптовані під воєнні умови, в тому числі зняття готівки з картки. Обсяг таких операцій сягнув 3,69 млрд грн, майже вдевʼятеро перевищивши показники 2021 року.

Значно зросли показники по міжнародним переказам. Їхня кількість за 2022 рік збільшилась у 98 разів, склавши 700 тисяч операцій - на 36 млн євро і 16 млн дол. США. Левову частку транскордонних переказів склала грошова допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Окрім того, зважаючи на потреби клієнтів, у воєнний рік NovaPay запустив нові продукти. Серед них, для бізнесу – прийом торгової виручки, для споживачів - Посилка в кредит. З її допомогою українці найчастіше замовляють одяг і взуття, побутову техніку і електроніку. Середній чек сягає 5 500 грн, щодня близько 1200 клієнтів залишають запит на цю послугу.

Кожного дня NovaPay здійснює платежі та перекази, забезпечує фінансовий сервіс для українців і бізнесу, видає готівку та сплачує грошову допомогу тим, хто її потребує. Разом з Новою поштою працює у прифронтових населених пунктах та першою повертається на деокуповані території, де в перші тижні не працює жодна інфраструктура.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року Національний банк України визнав NovaPay важливою платіжною системою із часткою ринку у 45%.