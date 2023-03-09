Одяг, взуття чи гаджети? Замовляйте на Нову пошту та забирайте товар в кредит

Замовити необхідний товар і отримати поштою прямо зараз, а заплатити за нього пізніше. Це можливо завдяки " Посилці в кредит " від NovaPay у відділеннях Нової пошти. Унікальна послуга працює лише три місяці, але вже популярна у користувачів: щоденно компанія отримує близько 1200 запитів на кредитування. Це не дивно - "Посилка в кредит" має перевагу перед класичним споживчим кредитуванням, бо передбачає дуже просту процедуру оформлення та зрозумілі умови - комісія складає 2,5% на місяць. Ділимось детально, як скористатись послугою прямо у відділенні Нової пошти.

Що це за послуга, та які кредитні умови

Чому це вигідно?

"Посилка в кредит" - це фактично кредит, але не у банківській установі. Він виник завдяки співпраці логістичної та фінансової компаній. Це дуже зручно, бо не всі торгові мережі, магазини та локальні продавці можуть продавати свій товар у кредит. До того ж, відділення Нової пошти зазвичай розташовані ближче, ніж місце продажу потрібного товару. Послуга дозволяє забрати замовлення, нічого не сплачуючи під час отримання. Необхідну суму продавцеві заплатить NovaPay одразу ж після отримання посилки, а клієнт буде повертати кошти компанії протягом 12 місяців. Якщо точніше, то кредит надає ТОВ "НоваПей Кредит", що входить до групи компаній Нової пошти, і має необхідну ліцензію НБУ.

Які умови кредиту?

Ставка становить 0,00001% річних, комісія за обслуговування – 2,5% на місяць. Кредит треба сплачувати рівними частинами кожен місяць протягом року. Проте, можна погасити і достроково у будь-який час та без додаткових комісій.

Наприклад

Ви замовили в інтернет-магазині планшет за 10 тис грн із післяплатою у відділення Нової пошти та хочете взяти цю посилку у кредит. Вартість доставки буде 70 грн (доставка посилки до 2 кг по Україні) та комісія за післяплату 220 грн (2% від вартості товару + 20 грн) також входять в суму кредиту. Тобто при отриманні посилки вам не доведеться взагалі нічого сплачувати, ані гривні. А фінальна сума кредиту становитиме 10 290 грн.

Далі щомісяця протягом року вам потрібно буде сплачувати по 1115 грн. За цей час користування кредитом переплата складатиме 3087 грн. Але якщо погасити кредит достроково, то сума переплати буде меншою. Оскільки ви сплачуєте комісію за користування кредитом лише за ті місяці, коли ним користувалися.

Фото: Нова Пошта

Хто може скористатися послугою?

Як і будь-яка кредитна послуга у нашій країні, "Посилка в кредит" доступна громадянам України від 18 до 65 років. Для оформлення треба також мати гарну кредитну історію ​​без діючих заборгованностей та просрочок, а також хоча б раз за останні 6 місяців надіслати чи отримати замовлення із післяплатою у Новій пошті.

Як оформити посилку в кредит у відділенні Нової пошти

Крок 1. Дізнайтесь свій особистий кредитний ліміт

Це можна зробити двома способами. Перший - у мобільному додатку Нової пошти. Для цього треба:

зайти в Особистий кабінет, натиснувши на іконку людини у правому верхньому кутку;

обрати послугу "Посилка в кредит";

натиснути знизу кнопку "Спробувати";

натиснути "Розрахувати ліміт";

заповнити анкету: вказати ІПН, дату народження, номер паспорта, соціальний статус (одружені ви, заміжні чи ні) та дохід на місяць;

натиснути "Розрахувати ліміт".

На відображення результату потрібно до хвилини часу. Також через SMS або у додатку "Дія" надійде сповіщення про перегляд кредитної історії. Сума ліміту буде залежати від кількості та вартості посилок із післяплатою у Новій пошті протягом останніх шести місяців, історії користування кредитами та доходу.

Другий спосіб - це перевірити персональний ліміт у відділенні Нової пошти. Для цього потрібно звернутись до оператора-касира, показати йому ваш паспорт та ІПН або ж ці документи у додатку "Дія". Оператор введе ваші дані для розрахунку ліміту у систему.

Крок 2. Замовте у інтернеті бажану річ із післяплатою при отриманні у Новій пошті

Дізнавшись про свій кредитний ліміт, ви можете сміливо замовляти товар у відділення Нової пошти із післяплатою. Посилка в кредит доступна для товарів вартістю від 1000 до 50 000 грн. Її можна оформити одразу на декілька замовлень, якщо їхня спільна вартість не перевищує ваш особистий ліміт.

Крок 3. Під час отримання скажіть касиру, що хочете забрати посилку в кредит

Щоб оформити посилку у кредит, вам потрібно надати оператору-касиру у відділенні оригінали паспорту та ІПН або показати ці документи у "Дії". Ці документи мають бути одного формату – або паперові, або електронні. Тобто не можна віддати паспорт-книжечку, а ІПН показати у "Дії". Працівник перевірить вашу особу, а також зробить копії ваших документів. Це вимога закону про споживче кредитування до будь-якої кредитної угоди.

Оформлення займає до пʼяти хвилин. Спершу йде перевірка вашої кредитної історії. Для її погодження вам надійде код у SMS, який необхідно сказати оператору. Наступний крок - підписати документи в електронному вигляді. Для цього ви отримаєте ще одне повідомлення на телефон із кодом. Після підписання можна забрати посилку, а кошти продавцеві одразу відправить фінансова компанія NovaPay.

Крок 4. Сплачуйте кредит кожен місяць рівними частинами протягом року

Після оформлення кредиту вам у повідомленні надійде посилання на паспорт кредиту з графіком платежів. Сплачувати можна у застосунку Нової пошти чи у будь-якому банківському додатку за відповідними реквізитами. Також ви можете зробити це у відділенні Нової пошти - треба лише назвати ПІБ та номер телефону. Проте, якщо на номер оформлено кілька кредитів, то необхідно назвати ще й номер договору.