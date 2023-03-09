Одежда, обувь или гаджеты? Заказывайте на новую почту и забирайте товар в кредит

Заказать необходимый товар и получить по почте прямо сейчас, а заплатить за него позже. Это возможно благодаря " Посылке в кредит " от NovaPay в отделениях Новой почты. Уникальная услуга работает всего три месяца, но уже популярна у пользователей: ежедневно компания получает около 1200 запросов на кредитование. Это неудивительно – “Посылка в кредит” имеет преимущество перед классическим потребительским кредитованием, потому что предусматривает очень простую процедуру оформления и понятные условия – комиссия составляет 2,5% в месяц. Рассказываем подробно, как воспользоваться услугой прямо в отделении Новой почты.

Что это за услуга и какие кредитные условия

Почему это выгодно?

"Посылка в кредит" – это фактически кредит, но не в банковском учреждении. Он возник благодаря сотрудничеству логистической и финансовой компаний. Это очень удобно, потому что все торговые сети, магазины и локальные продавцы могут продавать свой товар в кредит. К тому же отделения Новой почты обычно расположены ближе, чем место продажи нужного товара. Услуга позволяет забрать заказ, ничего не выплачивая при получении. Необходимую сумму продавцу заплатит NovaPay сразу после получения посылки, а клиент будет возвращать средства компании в течение 12 месяцев. Если точнее, то кредит предоставляет входящее в группу компаний Новой почты ООО "НоваПей Кредит" и имеет необходимую лицензию НБУ.

Какие условия кредита?

Ставка составляет 0,00001% годовых, комиссия по обслуживанию – 2,5% в месяц. Кредит нужно платить равными частями каждый месяц в течение года. Однако можно погасить и досрочно в любое время и без дополнительных комиссий.

К примеру

Вы заказали в интернет-магазине планшет за 10 тыс грн с наложенным платежом в отделение Новой почты и хотите взять эту посылку в кредит. Стоимость доставки будет 70 грн (доставка посылки до 2 кг по Украине) и комиссия за наложенный платеж 220 грн (2% от стоимости товара + 20 грн) также входят в сумму кредита. То есть при получении посылки вам не придется вообще ничего платить, ни гривне. А финальная сумма кредита составит 10290 грн.

Далее ежемесячно в течение года вам нужно будет платить по 1115 грн. За это время использование кредита переплата будет составлять 3087 грн. Но если погасить кредит досрочно, то сумма переплат будет меньше. Поскольку вы платите комиссию за пользование кредитом только за месяцы, когда им пользовались.

Фото: Новая Почта

Кто может воспользоваться услугой?

Как и любая кредитная услуга в нашей стране "Посылка в кредит" доступна гражданам Украины от 18 до 65 лет. Для оформления нужно также иметь хорошую кредитную историю без действующих задолженностей и пророчек, а также хотя бы раз за последние 6 месяцев отправить или получить заказ с наложенным платежом в Новой почте.

Как оформить посылку в кредит в отделении Новой почты

Шаг 1. Узнайте свой личный кредитный лимит

Это можно сделать двумя способами. Первый – в мобильном приложении Новой почты. Для этого нужно:

зайти в Личный кабинет, нажав на иконку человека в правом верхнем углу;

выбрать услугу "Посылка в кредит";

нажать снизу кнопку "Попробовать";

нажать "Рассчитать лимит";

заполнить анкету: указать ИНН, дату рождения, номер паспорта, социальный статус (женаты вы, замужем или нет) и доход на месяц;

нажать "Рассчитать лимит".

Для отображения результата требуется до минуты времени. Также через SMS или в приложении "Дія" поступит уведомление о просмотре кредитной истории. Сумма лимита будет зависеть от количества и стоимости посылок с наложенным платежом в Новой почте в течение последних шести месяцев, истории пользования кредитами и дохода.

Второй способ – это проверить персональный лимит в отделении Новой почты. Для этого нужно обратиться к оператору-кассиру, показать ему ваш паспорт и ИНН или эти документы в приложении "Дія". Оператор введет данные для расчета лимита в систему.

Шаг 2. Закажите в интернете желаемую вещь с наложенным платежом при получении в Новой почте

Узнав свой кредитный лимит, вы можете смело заказывать товар в отделение Новой почты с наложенным платежом. Посылка в кредит доступна для товаров стоимостью от 1000 до 50000 грн. Ее можно оформить сразу на несколько заказов, если их общая стоимость не превышает ваш личный лимит.

Шаг 3. При получении скажите кассиру, что хотите забрать посылку в кредит

Чтобы оформить посылку в кредит, необходимо предоставить оператору-кассиру в отделении оригиналы паспорта и ИНН или показать эти документы в "Дія". Эти документы должны быть одного формата – либо бумажные, либо электронные. То есть нельзя отдать паспорт-книжечку, а ИНН показать в Действии. Работник проверит вашу личность, а также сделает копии ваших документов. Это требование закона о потребительском кредитовании к любому кредитному соглашению.

Оформление занимает до пяти минут. Сначала идет проверка вашей кредитной истории. Для его согласования вам поступит код в SMS, который необходимо указать оператору. Следующий шаг – подписать документы в электронном виде. Для этого вы получите еще одно сообщение на телефоне с кодом. После подписания можно забрать посылку, а денежные средства продавцу сразу отправит финансовая компания NovaPay.

Шаг 4. Оплачивайте кредит каждый месяц равными частями в течение года

После оформления кредита вам в сообщении придет ссылка на паспорт кредита с графиком платежей. Оплачивать можно в приложении Новой почты или в любом банковском приложении по соответствующим реквизитам. Также вы можете сделать это в отделении Новой почты – нужно только назвать ФИО и номер телефона. Однако если на номер оформлено несколько кредитов, то необходимо назвать еще и номер договора.