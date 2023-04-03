Три випадки, коли посилка в кредит стане в нагоді

Лише через три місяці після запуску послуга "Посилка в кредит" у відділеннях Нової пошти має неабияку популярність серед українців: щоденно компанія отримує на неї близько 1200 запитів. Купувати бажані товари, коли необхідно і хочеш, а не чекати, коли зможеш назбирати потрібну суму, - завжди приємніше. У таких випадках посилка в кредит може стати в нагоді і дійсно врятувати. Розповідаємо, у яких випадках послуга буде корисною.
"Посилка в кредит" від NovaPay у відділеннях Нової пошти дозволяє забрати замовлення та не сплачувати під час отримання ані гривні — необхідну суму продавцеві заплатить фінансова компанія NovaPay. Потім клієнт буде сплачувати кредит рівними частинами кожен місяць протягом року. Але можна сплатити і достроково без додаткових комісій. Ставка становить 0,00001% річних, комісія за обслуговування – 2,5% на місяць (реальна річна процентна ставка - 65,86%).
Щоб скористатися послугою, треба спершу дізнатися свій особистий кредитний ліміт у застосунку Нової пошти або у оператора у відділенні. Потім ви можете замовити товар, вказавши оплату при отриманні у відділенні, а під час отримання повідомити касиру, що хочете забрати посилку в кредит, надавши оригінали паспорту та ІПН, або їхні аналоги в Дії. За посиланням є максимально детальна інструкція оформлення.
Коли потрібен подарунок, а необхідних коштів зараз нема
Подарунки рідко готують заздалегідь, у той же час, їх придбання може бути суттєвою витратою. Інколи навіть проблемою, коли свято близько, а коштів - недостатньо. У цьому випадку послуга Посилка в кредит від NovaPay у відділеннях може бути дуже корисною. Багато клієнтів компанії знайшли в ній безпечний та швидкий спосіб замовити подарунок та порадувати своїх близьких вчасно, незважаючи на фінансові труднощі.
"Посилка в кредит" виручила й Вікторію - дівчина замовляла стільчик для рибалки в подарунок на день народження свого батька, тож не могла відкласти покупку. Вона вибрала цю послугу не тільки через низький процент кредитування, але і через зручний процес оформлення кредиту.
"Мені було зручно оформити розстрочку одразу на місці, після огляду посилки і без першого внеску. Це зайняло менше десяти хвилин. Далі сам кредит я вже наступного місця платила у відділенні, бо воно розташоване біля роботи, і я просто забігла туди по дорозі", - поділилась своїм досвідом Вікторія.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Користувачі погоджуються, що замовлення у кредит - це корисно у випадках, коли замовляєш вартісну річ, але не маєш змоги заплатити за неї одразу одним платежем. Тож послуга цілком здатна врятувати чиєсь свято.
Коли не хочете звертатись за кредитом до банку
Послуга "Посилка в кредит" дозволяє отримати кредит безпосередньо у відділенні Нової пошти біля дому чи роботи. За посилками все одно треба йти до відділення, тож зручно отримати кредит там же, на місці і без додаткової подорожі у банк чи магазин. Катерину із маленького містечка на Харківщині ця послуга позбавила від зайвих витрат та додаткової поїздки до центру.
"Я живу у передмісті — щоб потрапити до банку, треба їхати у місто, а це витрата додаткових коштів на дорогу, ще й треба відпроситися з роботи. Тому я обрала послугу від Нової пошти, вона здалася мені трохи іншою від звичайного кредитування. На оформлення кредиту я витратила такий самий час, як і на звичайне отримання посилки. Погашення кредиту також було зручним — наступного разу у відділенні, коли я забирала нову посилку, я просто виплатила кредит повністю. Тобто зайвий раз нікуди не ходила і не відпрошувалася для цього із роботи, бо відділення працює до 21:00", - розповідає клієнтка Нової пошти.
"Посилку в кредит" від NovaPay у відділеннях отримати дуже швидко - це займає 5-10 хвилин. “Я користувалась і класичним кредитуванням, і послугою у Новій пошті. Брала у кредит техніку, а мої документи для кредитування розглядали десь півгодини. На Новій пошті це зайняло не більше п'яти хвилин — верифікація пройшла дуже швидко, потім я очікувала на SMS із кодом для підписання електронного документу. Але і то тривало до хвилини часу”, - розповідає Марина Турин.
Коли прагнеш збільшити продажі
Послуга "Посилка в кредит" стане в нагоді і продавцям, адже дасть можливість збільшити продажі бізнесу за рахунок розширення кола потенційних клієнтів компанії. Сервіс дозволяє залучити одразу кілька категорій покупців:
- тих, що мають тимчасові фінансові труднощі;
- які живуть у віддалених куточках країни;
- що обирають між магазинами із можливістю розстрочки.
Це збільшує продажі та гарантує миттєвий дохід для компанії - адже всі кошти продавцю за товар одразу переказує NovaPay. Крім того, наявність кредитного ліміту збільшує середній чек, оскільки клієнти можуть робити додаткові покупки. Розширення аудиторії відбувається також завдяки залученню клієнтів з віддалених регіонів, оскільки мережа відділень Нової пошти охоплює майже всі населені пункти країни. Це підтверджує власник точок продажу техніки "Мобс" Кирило Муха. “Послуга - додаткова можливість продажу, оскільки клієнти не завжди мають необхідну суму для покупки одним платежем, а кредитні ліміти на від NovaPay дозволяють брати клієнтам у розстрочку вартісні товари”, - каже підприємець.
Можливість отримати товар в кредит часто є важливим чинником при виборі магазину, а тому продаж товарів за допомогою Посилки в кредит дозволяє продавцям конкурувати з іншими компаніями, що пропонують розстрочку. Також впровадження нових зручних сервісів добре сприймається клієнтами, забезпечуючи їх лояльність та повторні покупки в майбутньому. Це покращує репутацію бізнесу за рахунок позитивних відгуків і рекомендацій, збільшує дохід та приваблює нових клієнтів.
Таким чином, бачимо, що Посилка в кредит дійсно стане в нагоді як покупцям, так і продавцям, адже послуга допомагає вирішити і тим, і іншим нагальні задачі і покращити життя.
Ліцензія ТОВ "НоваПей Кредит" на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, видана Нацкомфінпослуг, розпорядження № 163 від 26.01.2017 р.