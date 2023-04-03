Три випадки, коли посилка в кредит стане в нагоді

Лише через три місяці після запуску послуга "Посилка в кредит" у відділеннях Нової пошти має неабияку популярність серед українців: щоденно компанія отримує на неї близько 1200 запитів. Купувати бажані товари, коли необхідно і хочеш, а не чекати, коли зможеш назбирати потрібну суму, - завжди приємніше. У таких випадках посилка в кредит може стати в нагоді і дійсно врятувати. Розповідаємо, у яких випадках послуга буде корисною.

"Посилка в кредит" від NovaPay у відділеннях Нової пошти дозволяє забрати замовлення та не сплачувати під час отримання ані гривні — необхідну суму продавцеві заплатить фінансова компанія NovaPay. Потім клієнт буде сплачувати кредит рівними частинами кожен місяць протягом року. Але можна сплатити і достроково без додаткових комісій. Ставка становить 0,00001% річних, комісія за обслуговування – 2,5% на місяць (реальна річна процентна ставка - 65,86%). Щоб скористатися послугою, треба спершу дізнатися свій особистий кредитний ліміт у застосунку Нової пошти або у оператора у відділенні. Потім ви можете замовити товар, вказавши оплату при отриманні у відділенні, а під час отримання повідомити касиру, що хочете забрати посилку в кредит, надавши оригінали паспорту та ІПН, або їхні аналоги в Дії. За посиланням є максимально детальна інструкція оформлення. Що це за послуга, та які її умови (Приховати)

Коли потрібен подарунок, а необхідних коштів зараз нема

Подарунки рідко готують заздалегідь, у той же час, їх придбання може бути суттєвою витратою. Інколи навіть проблемою, коли свято близько, а коштів - недостатньо. У цьому випадку послуга Посилка в кредит від NovaPay у відділеннях може бути дуже корисною. Багато клієнтів компанії знайшли в ній безпечний та швидкий спосіб замовити подарунок та порадувати своїх близьких вчасно, незважаючи на фінансові труднощі.

"Посилка в кредит" виручила й Вікторію - дівчина замовляла стільчик для рибалки в подарунок на день народження свого батька, тож не могла відкласти покупку. Вона вибрала цю послугу не тільки через низький процент кредитування, але і через зручний процес оформлення кредиту.

"Мені було зручно оформити розстрочку одразу на місці, після огляду посилки і без першого внеску. Це зайняло менше десяти хвилин. Далі сам кредит я вже наступного місця платила у відділенні, бо воно розташоване біля роботи, і я просто забігла туди по дорозі", - поділилась своїм досвідом Вікторія.

Користувачі погоджуються, що замовлення у кредит - це корисно у випадках, коли замовляєш вартісну річ, але не маєш змоги заплатити за неї одразу одним платежем. Тож послуга цілком здатна врятувати чиєсь свято.

Фото: Нова пошта

Коли не хочете звертатись за кредитом до банку

Послуга "Посилка в кредит" дозволяє отримати кредит безпосередньо у відділенні Нової пошти біля дому чи роботи. За посилками все одно треба йти до відділення, тож зручно отримати кредит там же, на місці і без додаткової подорожі у банк чи магазин. Катерину із маленького містечка на Харківщині ця послуга позбавила від зайвих витрат та додаткової поїздки до центру.

"Я живу у передмісті — щоб потрапити до банку, треба їхати у місто, а це витрата додаткових коштів на дорогу, ще й треба відпроситися з роботи. Тому я обрала послугу від Нової пошти, вона здалася мені трохи іншою від звичайного кредитування. На оформлення кредиту я витратила такий самий час, як і на звичайне отримання посилки. Погашення кредиту також було зручним — наступного разу у відділенні, коли я забирала нову посилку, я просто виплатила кредит повністю. Тобто зайвий раз нікуди не ходила і не відпрошувалася для цього із роботи, бо відділення працює до 21:00", - розповідає клієнтка Нової пошти.

"Посилку в кредит" від NovaPay у відділеннях отримати дуже швидко - це займає 5-10 хвилин. “Я користувалась і класичним кредитуванням, і послугою у Новій пошті. Брала у кредит техніку, а мої документи для кредитування розглядали десь півгодини. На Новій пошті це зайняло не більше п'яти хвилин — верифікація пройшла дуже швидко, потім я очікувала на SMS із кодом для підписання електронного документу. Але і то тривало до хвилини часу”, - розповідає Марина Турин.

Фото: Нова пошта

Коли прагнеш збільшити продажі

Послуга "Посилка в кредит" стане в нагоді і продавцям, адже дасть можливість збільшити продажі бізнесу за рахунок розширення кола потенційних клієнтів компанії. Сервіс дозволяє залучити одразу кілька категорій покупців:

тих, що мають тимчасові фінансові труднощі;

які живуть у віддалених куточках країни;

що обирають між магазинами із можливістю розстрочки.

Це збільшує продажі та гарантує миттєвий дохід для компанії - адже всі кошти продавцю за товар одразу переказує NovaPay. Крім того, наявність кредитного ліміту збільшує середній чек, оскільки клієнти можуть робити додаткові покупки. Розширення аудиторії відбувається також завдяки залученню клієнтів з віддалених регіонів, оскільки мережа відділень Нової пошти охоплює майже всі населені пункти країни. Це підтверджує власник точок продажу техніки "Мобс" Кирило Муха. “Послуга - додаткова можливість продажу, оскільки клієнти не завжди мають необхідну суму для покупки одним платежем, а кредитні ліміти на від NovaPay дозволяють брати клієнтам у розстрочку вартісні товари”, - каже підприємець.

Можливість отримати товар в кредит часто є важливим чинником при виборі магазину, а тому продаж товарів за допомогою Посилки в кредит дозволяє продавцям конкурувати з іншими компаніями, що пропонують розстрочку. Також впровадження нових зручних сервісів добре сприймається клієнтами, забезпечуючи їх лояльність та повторні покупки в майбутньому. Це покращує репутацію бізнесу за рахунок позитивних відгуків і рекомендацій, збільшує дохід та приваблює нових клієнтів.

Таким чином, бачимо, що Посилка в кредит дійсно стане в нагоді як покупцям, так і продавцям, адже послуга допомагає вирішити і тим, і іншим нагальні задачі і покращити життя.

Ліцензія ТОВ "НоваПей Кредит" на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, видана Нацкомфінпослуг, розпорядження № 163 від 26.01.2017 р.