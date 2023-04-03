Три случая, когда пригодится посылка в кредит

Всего через три месяца после запуска услуга "Посылка в кредит" в отделениях Новой почты пользуется большой популярностью среди украинцев: ежедневно компания получает на нее около 1200 запросов. Покупать желаемые товары, когда необходимо и хочешь, а не ждать, когда сможешь накопить нужную сумму – всегда приятнее. В таких случаях посылка в кредит может пригодиться и действительно спасти. Рассказываем, в каких случаях услуга будет полезна.

"Посылка в кредит" от NovaPay в отделениях Новой почты позволяет забрать заказ и не заплатить при получении ни гривны — необходимую сумму продавцу заплатит финансовая компания NovaPay. Затем клиент должен будет платить кредит равными частями каждый месяц в течение года. Но можно рассчитаться и досрочно без дополнительных комиссий. Ставка составляет 0,00001% годовых, комиссия по обслуживанию – 2,5% в месяц (реальная годовая процентная ставка – 65,86%). Чтобы воспользоваться услугой, необходимо сначала узнать свой личный кредитный лимит в приложении Новой почты или у оператора отделения. Затем вы можете заказать товар, указав оплату при получении в отделении, а при получении сообщить кассиру, что хотите забрать посылку в кредит, предоставив оригиналы паспорта и ИНН или их аналоги в "Дія". По ссылке есть максимально подробная инструкция оформления. Что это за услуга и какие ее условия (Приховати)

Когда нужен подарок, а необходимых средств сейчас нет

Подарки редко готовят заранее, в то же время их приобретение может быть существенной тратой. Иногда даже проблемой, когда праздник близок, а средств – недостаточно. В этом случае услуга Посылка в кредит от NovaPay в отделениях может быть очень полезна. Многие клиенты компании нашли в ней безопасный и быстрый способ заказать подарок и обрадовать своих близких вовремя, несмотря на финансовые трудности.

"Посылка в кредит" выручила и Викторию - девушка заказывала стульчик для рыбалки в подарок на день рождения своего отца, так что не могла отложить покупку. Она выбрала эту услугу не только из-за низкого процента кредитования, но и из-за удобного процесса оформления кредита.

"Мне было удобно оформить рассрочку сразу на месте, после осмотра посылки и без первого взноса. Это заняло меньше десяти минут. В следующем месяце я выплатила кредит в отделении, потому что оно расположено у работы - я просто забежала туда по дороге", - поделилась своим опытом Виктория.

Пользователи соглашаются, что заказ в кредит - это полезно в случаях, когда заказываешь дорогостоящую вещь, но не имеешь возможности заплатить за нее сразу одним платежом. Поэтому услуга вполне способна спасти чей-то праздник.

Фото: Новая почта

Когда не хотите обращаться за кредитом в банк

Услуга "Посылка в кредит" позволяет получить кредит непосредственно в отделении Новой почты у дома или работы. За посылками все равно нужно идти в отделение, поэтому удобно получить кредит там же, на месте, без дополнительной поездки в банк или магазин. Екатерину из маленького городка в Харьковской области эта услуга избавила от лишних расходов и дополнительной поездки в центр.

"Я живу в пригороде - чтобы попасть в банк, нужно ехать в город, а это трата дополнительных средств на дорогу, еще и надо отпроситься с работы. Поэтому я выбрала услугу от Новой почты, она показалась мне немного отличной от обычного кредитования. На оформление кредита я потратила такое же время, как и на обычное получение посылки. Погашение кредита также было удобным — в следующий раз в отделении, когда я забирала новую посылку, я просто выплатила кредит полностью, то есть лишний раз никуда не ходила и не отпрашивалась для этого с работы, потому что отделение работает до 21:00", - рассказывает клиентка Новой почты.

"Посылку в кредит" от NovaPay в отделениях получить очень быстро – это занимает 5-10 минут. Я пользовалась и классическим кредитованием, и услугой на Новой почте. Брала в кредит технику, тогда мои документы для кредитования рассматривали около получаса. На Новой почте это заняло не более пяти минут — верификация прошла очень быстро, потом я ожидала SMS с кодом для подписания электронного документа. Но и это длилось до минуты времени", - рассказывает Марина Турин.

Фото: Новая почта

Когда хочешь увеличить продажи

Услуга "Посылка в кредит" пригодится и продавцам, ведь позволит увеличить продажи бизнеса за счет расширения круга потенциальных клиентов компании. Сервис позволяет привлечь сразу несколько категорий покупателей:

тех, кто имеет временные финансовые трудности;

тех, которые живут в отдаленных уголках страны;

тех, что выбирают между магазинами с возможностью рассрочки.

Это увеличивает продажи и гарантирует мгновенный доход для компании – ведь все средства продавцу за товар сразу же переводит NovaPay. Кроме того, наличие кредитного лимита увеличивает средний чек, поскольку клиенты могут совершать дополнительные покупки. Расширение аудитории происходит также за счет привлечения клиентов из отдаленных регионов, поскольку сеть отделений Новой почты охватывает почти все населенные пункты страны.

Это подтверждает владелец точек продаж техники "Мобс" Кирилл Муха. "Услуга - дополнительная возможность продажи, поскольку клиенты не всегда имеют необходимую сумму для покупки одним платежом, а кредитные лимиты от NovaPay позволяют брать клиентам в рассрочку дорогостоящие товары", - говорит предприниматель.

Возможность получить товар в кредит часто является важным фактором при выборе магазина, поэтому продажа товаров с помощью Посылки в кредит позволяет продавцам конкурировать с другими компаниями, предлагающими рассрочку. Также внедрение новых удобных сервисов хорошо воспринимается клиентами, обеспечивая их лояльность и повторные покупки в будущем. Это улучшает репутацию бизнеса за счет положительных отзывов и рекомендаций, увеличивает доходы и привлекает новых клиентов.

Таким образом, видим, что Посылка в кредит действительно пригодится как покупателям, так и продавцам, ведь услуга помогает решить и тем, и другим насущные задачи и улучшить жизнь.

Лицензия ООО "НоваПей Кредит" на предоставление средств в ссуду, в частности на условиях финансового кредита, выдана Нацкомфинуслуг, распоряжение №163 от 26.01.2017