Фінансовий сервіс "Нової пошти" випустить власні кредитні картки

Фінансовий сервіс компанії "Нова Пошта" NovaPay планує випустити кредитні картки з додатковими послугами та знижками для клієнтів поштового оператора. В рамках цього ж проєкту випустять облігації.

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Про це повідомив директор із ризиків NovaPay Ростислав Сінішин, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кредитні картки будуть дуже корисні, матимуть багато цікавих функцій, додаткових послуг та знижок. Зараз не маю можливості розголошувати всі деталі проєкту", — сказав Сінішин.

Він також уточнив, що випустять саме облігації NovaPay, а не нові "Нової пошти", які випустили нещодавно.

Фінансовий сервіс вже підготував проспект емісії, який незабаром буде подано на реєстрацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

"Нова пошта" випустила облігації, тому що їй потрібно на свій розвиток, їй потрібно будувати термінали, розвивати логістику, а зараз NovaPay випустить свої облігації, які використовуватимуться якраз для роботи у фінансовому секторі", - пояснив директор з ризиків NovaPay.

Нагадаємо, в 2021 році "Нова пошта" повідомляла про плани створити власний цифровий банк та авіакомпанію. Після повномасштабного вторгнення компанія не робила заяви щодо фінустанови, так само як і тривалий час не повідомляла про подальший розвиток ідеї щодо авіакомпанії.

У січні 2023 року "Нова пошта" повідомила, що її авіакомпанія отримала сертифікат експлуатанта, триває процес підготовки до початку роботи.