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Банки 1 час назад

В "Новой почте" рассказали о возможности запуска собственного цифрового банка

В компании приветствуют принятие нового закона о платежных услугах

Фото: instagram.com/novaposhta.official Фото: instagram.com/novaposhta.official
Фото: instagram.com/novaposhta.official

Компания "Новая почта" пока не планирует запускать свой цифровой банк, как это, к примеру, делает владелец "Сильпо".

Об этом заявил СЕО НоваПей (финансовая компания, входит в группу компаний "Новая почта") Андрей Кривошапко, передает UBR.ua.

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"На данный момент таких планов нет. Ведь банковские услуги — это не просто получить новую лицензию, это совсем другое направление деятельности — другая регуляция, другая отчетность, более жесткие требования, чем к финкомпании. И даже ПО нужно отдельное разрабатывать. То есть пока что это больше проблем, чем плюсов для нас", — отметил он.

В то же время в компании приветствуют принятие нового закона о платежных услугах. Поскольку тот значительно расширяет перечень финансовых услуг, которые могут предоставлять небанковские финансовые компании, к которым относится и НоваПей.

Например, он позволяет открывать и обслуживать счета пользователей, проводить операции с собственными деньгами пользователя на счету, предоставлять услуги по эмиссии и эквайрингу платежных инструментов.

"Когда закон заработает на полную силу, уверен, что мы сможем предложить нашим клиентам новые полезные услуги", — добавил Кривошапко.

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Ранее соучредитель Монобанка Олег Гороховский заявил, что в Украине в ближайшее время готовятся к выходу на финансовый рынок еще минимум три проекта интернет-банков, похожих на monobank.

Перед этим стало известно, что торгово-промышленная группа Fozzy Group запускает интернет-банк "Власний Рахунок", а также разрабатывает множество продуктов для логистики и электронной коммерции. В частности, разработкой занимается IT-подразделение банка "Восток", который и владеет цифровым банком.

Напомним, рыночная стоимость украинского интернет-банка monobank превысила $1 млрд. При этом финучреждение сейчас не продается.

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