Почему классические банки — это уже антиквариат?

Самый популярный необанк в США — Chime. Общее число его клиентов на начало 2021 года составило 10 миллионов людей. 13 августа 2021 года CNBC сообщило, что Chime привлек новый раунд инвестиций, который составил $750 млн. Это повысило оценку Chime до $25 млрд. В октябре 2020 года оценка проекта составляла $15 млрд, а в 2019-м — всего $1,5 млрд.

В начале августа на IPO вышел южнокорейский Kakao bank. За первый день торгов акции Kakao Bank подорожали на 75% от цены выпуска. В результате рыночная стоимость платформы составляет около $28 млрд.

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Kakao Bank был запущен в 2017 году, и он стал первым цифровым банком Южной Кореи. Согласно данным CNBC, Kakao Bank имеет 13 млн активных пользователей в месяц. Это делает его крупнейшим финансовым приложением в стране.

Revolut — $33 млрд.

Tinkoff — $19,32 млрд.

Kaspi Bank — $2,38 млрд.

Когда в ходе дискуссии под моим постом в соцсети я назвал классические банки "антиквариатом", то сильно обидел представителя одного из них. Однако, это не оскорбление. И обижаться на такое смысла не имеет. Это медицинский факт. Эту мысль уже давно высказывали такие авторитетные авторы, как Крис Скиннер в своей книге 2014 года "Цифровой банк" и Бретт Кинг "Банк 4.0. Новая финансовая реальность" (2018 год).

Почему классические банки устарели?

Причин много, но фундаментальная одна. Они считают, что делают одолжение клиентам, давая согласие на их обслуживание. И то, что без развития технологий еще как-то "налазило на голову", в третьем десятилетии XXI века полностью утратило жизнеспособность.

Да, классические банки никуда не денутся, а в США, например, никуда не могут деться чековые книжки. Но процедуры AML и KYC, которые после терактов 11 сентября 2001 года постепенно превратились в главный продукт классических банков, окончательно их стерилизовали. Они и раньше считали себя эдакой синекурой (галстуки, костюмчики, охрана отделений, много стекла и бетона, вековая история), а теперь на законодательном уровне им дали разрешение выворачивать клиентов наизнанку. Ну они и "вывернули".

Беда таких банков заключается в том, что банки-челленджеры, которые появились как ответ на этот адский треш, не нарушают процедур AML и делают очень качественный KYC, и с финмониторингом у них полный порядок — они просто четко понимают очень простую вещь:

"Клиент оказывает доверие банку, выбирая его для открытия счетов, а не банк выбирает клиента". Продукт надо делать для клиента!

"Не смешите, — говорят мне. — Вы же понимаете, что никто не отнесёт в необанк на депозит 1 млн долларов". Ну, во-первых, это не факт. А во-вторых, этим банкам, каждый из которых стоит больше всей банковской системы Украины вместе взятой, начхать на депозиты в 1 млн долларов. Их во всем мире максимум 1 млн штук.

Они сделали простой и удобный сервис для миллионов обычных людей, и это делает их современными, и за это их выбирают клиенты. Когда все сделано просто — это ценят все. В Tinkoff достаточно много счетов с крупным чеком. Богатые люди не идиоты, им тоже нравится, когда просто, понятно и красиво.

"Избушка, избушка! Стань к лесу задом, а ко мне передом" — должно быть написано на входе в условный Bank of Scotland, основанный в 1695 году. А пока банки повёрнуты к клиентам задом — они будут "антиквариатом".

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