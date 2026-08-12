В Украине выросли объемы кредитовых и дебетовых переводов за полгода: детали

За январь – июнь 2026 года в пределах Украины осуществлено более 1,4 млрд платежных операций, инициированных с применением кредитового трансфера и прямого дебета. Граждане сформировали большинство по количеству транзакций, в то время как бизнес обеспечил основной денежный объем.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Кредитные переводы

В целом услуги по выполнению операций кредитового трансфера и прямого дебета предоставляли 60 банков и 3 небанковских финансовых учреждения.

За январь – июнь 2026 года в пределах Украины осуществлено 1,4 млрд кредитных трансферов на сумму почти 27,5 трлн грн. Для сравнения, в первом полугодии 2025 года было произведено 1,6 млрд сделок на сумму 22,5 трлн грн.

В указанный период были выполнены следующие внешние операции с применением кредитового трансфера :

в Украину поступило более 4 млн переводов на сумму $36,95 млрд в эквиваленте (в первом полугодии 2025 года - 5,5 млн сделок на $32,68 млрд);

из Украины отправлено более 1,4 млн переводов на сумму $50,62 млрд в эквиваленте (в первом полугодии 2025 года - 1,1 млн сделок на $40,71 млрд).

Также было осуществлено 1,9 млн платежных операций, инициированных с применением прямого дебета, на сумму 10,54 млрд грн (в первом полугодии 2025 года - 1,1 млн операций на сумму 7,10 млрд грн).

Операции в пределах Украины

В первом полугодии 2026 года наибольшее количество платежных операций в пределах Украины, инициированных с применением кредитового трансфера, выполнено со счетов физических лиц: 1,1 млрд, или 77,18% от общего количества соответствующих платежных операций.

Однако по сумме больше таких платежных операций осуществлено со счетов субъектов хозяйствования: 25,6 трлн грн, или 93,13% от общей суммы.

Трансграничные операции

В пользу физических лиц из-за границы поступило 2,7 млн переводов (66,22% от общего количества входящих транзакций). В пользу хозяйствующих субъектов зачислено $35,31 млрд (95,55% от общей входной суммы).

Больше всего средств в Украину поступило из таких стран:

ЕС - 47,18%;

Швейцария - 19,04%;

США - 11,04%.

С Украины бизнес перевел по внешнеэкономическим контрактам $50,31 млрд (0,6 млн сделок), что составляет 99,40% от общей суммы исходных переводов.

География исходных платежей распределилась следующим образом:

ЕС - 61,51%;

Швейцария - 9,26%;

США - 5,56%.

Напомним, в первом квартале 2026 украинцы провели безналичные операции на 1,23 трлн грн. Стремительный отказ от бумажных денег и переход на расчеты смартфонами увеличили сумму безналичных платежей на 14,8% по сравнению с прошлым годом.