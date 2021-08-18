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Банки 1 час назад

У monobank появится конкурент: Fozzy Group запускает свой интернет-банк

Кредитный лимит по картам "Власного Рахунку" составляет 100 тысяч грн, а на остаток по счету будет начисляться 7% годовых

Фото: сайт "Власного Рахунку" Фото: сайт "Власного Рахунку"
Фото: сайт "Власного Рахунку"

Торгово-промышленная группа Fozzy Group запускает интернет-банк "Власний Рахунок", а также разрабатывает множество продуктов для логистики и электронной коммерции.

Как сообщает dev.ua со ссылкой на пресс-службу компании, разработкой занимается IT-подразделение банка "Восток", который и владеет цифровым банком.

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На сайте нового приложения указано, что кредитный лимит по картам "Власного Рахунку" составляет 100 тысяч грн, льготный период — 62 дня. Проценты на остаток на счету будут начисляться из расчета 7% годовых.

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Также предусмотрено безлимитное накапливание бонусных баллов, которыми можно впоследствии рассчитываться при покупке любимых товаров в супермаркетах группы, причем за покупки в "Сильпо" и Le Silpo будет начисляться двойное число баллов.

Для получения карточки нужно установить приложение "Банк Власний Рахунок" из App Store или Google Play, сфотографировать паспорт, ИНН и пройти регистрацию.

Получить карту можно в почтовом отделении службы Justin в любое удобное время. Виртуальную карту можно получить, если человек уже брат кредит в любом банке. Пополнять карту без комиссии можно будет в "Сильпо" и почтовых отделениях Justin.

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Отметим, что ранее популярность в Украине завоевал другой подобный банк без физических отделений — Monobank, работающий по лицензии Универсал Банка. Сооснователь мобильного банка Дмитрий Дубилет недавно анонсировал запуск аналогичного проекта Leobank в Азербайджане.

Напомним также, что компания "Восток Капитал", акционером которой Fozzy Group, сейчас оформляет права собственности на 80,7% акций одесской страховой компании "Арсенал".

Ранее в этом месяце принадлежащая Fozzy Group Снятынская птицефабрика открыла в Украине свой первый фаст-фуд "Хрумка курочка". В июле Fozzy Group объявила о запуске сети спортклубов Apollo Next.

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