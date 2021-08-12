Fozzy Group собирается купить страховую компанию "Арсенал"

ООО "Восток Капитал" (Киев), акционером которого является ЧАО "Фоззи Груп" (Fozzy Group), объявило о намерении приобрести 4,762 млн, или 80,741%, акций ЧАО "Страховая компания "Арсенал" (Одесса) номиналом 47,62 млн грн.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, на момент подачи и обнародования этого сообщения "Восток Капитал" и его аффилированные лица не владеют акциями СК "Арсенал".

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По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, 50% "Восток Капитал" владеет "Фоззи Груп", а еще 50% — закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестифонд "Вермонт". В свою очередь 100%-ным бенефициаром "Фоззи Груп" является Владимир Костельман, а бенефициарами фонда "Вермонт" — Вадим Мороховский и Лия Мороховская (по 50%).

СК "Арсенал" зарегистрирована в 2005 году. 14 декабря 2019 года собрание акционеров страховщика решило выкупить 87% акций компании с целью их аннулирования, в результате чего уставный капитал СК сократится с 454,752 млн грн до 58,978 млн грн.

Согласно данным НБУ, в январе-марте 2021 года компания собрала 3,292 млн грн чистых страховых премий, страховые выплаты составили 55,8 тысячи грн. Активы "Арсенала" составили 71,797 млн грн, страховые резервы — 9,275 млн грн, собственный капитал — 61,204 млн грн, обязательства — 10,7 млн грн.

Fozzy Group — один из крупнейших украинских ритейлеров с более чем 690 торговыми точками по всей территории страны. По состоянию на 2019 год общая площадь его магазинов превышала 1 млн квадратных метров.

Компания развивает торговые сети различных форматов: супермаркеты "Сильпо", оптовые гипермаркеты Fozzy Cash & Carry, магазины у дома "Фора", дискаунтеры Thrash!, фармацевтические супермаркеты "Біла ромашка", магазины персональной электроники Ringoo.

Отметим также, что Костельману и Мороховским через все ту же компанию "Восток Капитал" принадлежит одесский банк "Восток".

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