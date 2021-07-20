Группа компаний Fozzy Group запускает сеть спортклубов Apollo Next — сперва в Киеве

Fozzy Group в сентябре этого года запустит сеть спортклубов Apollo Next. Так, в компании намерены развивать сеть доступных и технологичных спортивных клубов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В сентябре первые три пространства откроются в киевских ТРЦ Dream Town 1, Арена Сіті, ХарьОК, однако уже с 1 августа можно начать тренировку онлайн.

При покупке подписки у клиента есть возможность тренироваться ежедневно в течение 4 недель.

Новый спортивный клуб Apollo Next. Фото: пресс-служба Fozzy Group

Концепция Apollo Next подходит как тем, кто знает все о фитнесе и для новичков. В Apollo Next будут специальные миссии для малых групп с 6-7 человек, которые будут тренироваться вместе с инструктором. Также предусмотрены групповые тренировки вне миссии. Всего в расписании предусмотрено более 110 занятий в каждом клубе, плюс тренировки онлайн и офлайн.

Новый спортивный клуб Apollo Next . Фото: пресс-служба Fozzy Group

В компании отметили, что сеть спортивных клубов полностью диджитализированы, где отсутствуют бумажные контракты, карточки, ключей или наличных, так как все взаимодействие происходит через сайт, приложение, систему распознавания лиц, браслет Apollo Next и NFC устройства. А доступ ко всем услугам происходит с помощью сканирования браслета.

Напомним, что АМКУ разрешило Fozzy Group выкупить активы группы Фуршет.