Бизнес 6 минут назад

Группа компаний Fozzy Group запускает сеть спортклубов Apollo Next — сперва в Киеве

В сети спортивных клубов компании все взаимодействие будет происходит через сайт, приложение, систему распознавания лиц, браслет Apollo Next и NFC устройства

Фото: пресс-служба Fozzy Group Фото: пресс-служба Fozzy Group
Фото: пресс-служба Fozzy Group

Fozzy Group в сентябре этого года запустит сеть спортклубов Apollo Next. Так, в компании намерены развивать сеть доступных и технологичных спортивных клубов. 

Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

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В сентябре первые три пространства откроются в киевских ТРЦ  Dream Town 1, Арена Сіті, ХарьОК, однако уже с 1 августа можно начать тренировку онлайн.

При покупке подписки у клиента есть возможность тренироваться ежедневно в течение 4 недель.

Новый спортивный клуб Apollo Next. Фото: пресс-служба Fozzy Group

Концепция Apollo Next подходит как тем, кто знает все о фитнесе и для новичков. В Apollo Next будут специальные миссии для малых групп с 6-7 человек, которые будут тренироваться вместе с инструктором. Также предусмотрены групповые тренировки вне миссии. Всего в расписании предусмотрено более 110 занятий в каждом клубе, плюс тренировки онлайн и офлайн. 

Новый спортивный клуб Apollo Next . Фото: пресс-служба Fozzy Group

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В компании отметили, что сеть спортивных клубов полностью диджитализированы, где отсутствуют бумажные контракты, карточки, ключей или наличных, так как все взаимодействие происходит через сайт, приложение, систему распознавания лиц, браслет Apollo Next и NFC устройства. А доступ ко всем услугам происходит с помощью сканирования браслета. 

Напомним, что АМКУ разрешило Fozzy Group выкупить активы группы Фуршет.

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