Вагиф Алиев завершает продажу парков развлечений "Галактика" в киевских ТРЦ

Антимонопольный комитет разрешил кипрской компании Wayford Investments Limited сконцентрировать свыше 50% другой кипрской компании Bitrex Limited, которая владеет земельными участками, парками развлечений "Галактика" и занимается сдачей недвижимости в аренду.

Как пишет "НВ Бизнес", Wayford Investments контролируется бизнесменом Александром Спектором, что подтверждают в его окружении, но от других комментариев отказываются.

В свою очередь, Bitrex Limited, согласно данным самого АМКУ, вместе со шведской компанией Stadsis AB контролируют Northwalk AB. Stadsis владеет 100% киевского ТРЦ Mandarin Plaza девелопера Вагифа Алиева. Глава наблюдательного совета Mandarin Plaza Александр Черницкий от комментарием изданию также отказался.

При этом, ссылаясь на три своих источника, "НВ Бизнес" отмечает, что сделка касается продажи Спектору контрольной доли в столичном ТРЦ Blockbuster Mall. Изначально информация о возможной сделке появилась еще в феврале прошлого года: тогда эксперты оценивали ее стоимость 70−80 млн долларов. Сейчас же, видимо, завершается ее документальное оформление.

После этого структуры Спектора получат контроль над развлекательными центрами "Галактика" (в ТРЦ Blockbuster Mall и Lavina Mall) и несколькими земельными участками.

"Алиев и Спектор вместе инвестировали в бизнес-центр Senator, который сейчас принадлежит Спектору. Других совместных проектов, насколько мне известно, у бизнесменов не было", — цитирует издание инвестиционного банкира, пожелавшего остаться анонимным.

По его словам, Алиев и Спектор продолжают дружить и вместе появляются на различных мероприятиях, в том числе были на открытии первого магазина IKEA в ТРЦ Blockbuster Mall в феврале. Спектора называют также партнером Дмитрия Фирташа.

Вагиф Алиев — крупный девелопер, несколько лет назад объявивший о планах построить в Киеве 10 мегамоллов, по одному в каждом районе города. Ныне реализовано только два проекта — Lavina и Blockbuster. Строительство остальных остановилось.

Отмечается, что приоритетным для Алиева является запуск ТРЦ Ocean Mall, находящегося по соседству с популярным торговым центром Ocean Plaza. По словам директора торговой сети, также пожелавшего остаться неназванным, средства на достройку Ocean Mall нашли и работы набирают ход. После достройки Алиев намерен заняться другими своими проектами, такими как Lisova Mall и Ippodrom Mall.

"Иностранные инвесторы, в частности из арабских стран, заинтересовались ТРЦ Lavina Mall. Алиев озвучил его стоимость — 400 млн долларов. Если покупатели согласятся на такую цену, этот объект станет самым дорогим из проданных на украинском рынке объектов торговой недвижимости и обойдет по цене ТРЦ Ocean Plaza", — прокомментировал упомянутый инвестбанкир.

Алиев неоднократно заявлял, что готов продавать действующие объекты, а вырученные средства инвестировать в новые стройки. Исключение для него составляет только ТЦ Mandarin Plaza, который не продается.