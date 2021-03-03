Forbes назвал ТОП-20 владельцев ТРЦ Украины по доходам от аренды

Украинский Forbes представил рейтинг 25 крупнейших владельцев недвижимости, в который вошли владельцы Gulliver, Blockbuster Mall, Ocean Plaza, Skymall, Retroville и других ТРЦ, а также "теневой хозяин Одессы", который впервые открыл свои активы.

Соответствующий рейтинг был обнародован в мартовском номере издания.

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Как пишет журнал, для составления рейтинга редакция спросила у 50-ти владельцев коммерческой недвижимости информацию о перечне имеющихся у них помещений, доле, которой они владеют, арендных ставках и уровне вакантности.

Известно, что для рейтинга использованы ответы на запросы, а в случае их непредоставления — информация о владельцах из открытых источников, данные об арендной площади объектов (GLA — gross leasable area) и оценочные арендные ставки.

При этом Forbes не учитывал доход от зарубежной недвижимости и доход от активов, конечный бенефициар которых неизвестен.

Как оказалось, недвижимость самых состоятельных украинских рантье расположена в крупнейших городах, а значительная часть рентного дохода генерируется в Киеве.

"Ключевыми источниками дохода выступают торговая недвижимость (60%), офисная (23%) и складская (9%). Еще 5% приходится на гостинично-курортную категорию и 3% — на другое", — говорится в сообщении.

Таким образом, самым успешным рантье оказался владелец ТРЦ Gulliver и сети Eldorado Виктор Полищук. За 2020 год он заработал $70 млн. Среди источников его дохода — 270 тысяч квадратных метров складских помещений в Киевской и Одесской областях.

Второе место с $61 млн заработка досталось девелоперу торговых центров "Мандарин Плаза", Ocean Mall, Lavina Mall, Blockbuster Mall и других Вагифу Алиеву, а третье — основателю инвесткомпании Dragon Capital Тамашу Фиале, который заработал на сдаче недвижимости $54 млн.

Указано, что впервые в подобный рейтинг попал Владимир Галантерник (10 место из $28 млн дохода), которого журналисты назвали "теневым хозяином Одессы". Свои активы и долю в них мультимиллионер впервые раскрыл Forbes. Среди его собственности — ТРЦ City Center i City Center Котовский, рынки "Привоз" и "7-й километр". Доля Галантерника во всех объектах — около 50%. Остальное принадлежит партнерам, имена которых он не раскрывает.

Ранее стало известно, что Fozzy Group, владеющая более 700 торговыми объектами в Украине, получила разрешение АМКУ на выкуп активов Группы Фуршет.