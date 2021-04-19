12 топовых футбольных клуба создали Суперлигу. УЕФА грозит сепаратистам карами

Одни из самых сильных 12 футбольных клубов Европы объявили о создании Суперлиги.

Топ-команды из Англии, Испании и Италии не желают делиться доходами с бедными клубами и УЕФА, пишет sports.ru.

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В частности, речь идет о таких 12 клубах: "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм" (все — Великобритания), "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все — Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (Италия).

В свою очередь в УЕФА уже ответили, что клубы, заявившиеся в новый турнир, получат бан на все внутренние и международные соревнования, а игроки не смогут играть за сборные.

Указано, что инициаторами создания футбольной Суперлиги выступили президенты "Реала" и "Ювентуса" Флорентино Перес и Андреа Аньелли. При этом второй выступает и как глава Ассоциации европейских клубов (ECA), которая представляет интересы 246 футбольных клубов.

Известно, что глава "Реала" стал президентом нового турнира, а его заместителями — Аньелли и Джоэль Глэйзер (президент "МЮ").

"Создание этой лиги всегда было мечтой президента "Реала". Он долгое время работал над ней, так что ничего нового. Раньше у "Барселоны" было свое мнение при работе с Ла Лигой, УЕФА и ФИФА. Но в последние три года она лишь повторяет за "Реалом", — заявил президент "Ла Лиги" Хавьер Тебас.

В то же время известно, что немецкие клубы "Боруссия" (Дортмунд) и "Бавария", а также французский "ПСЖ" не поддержали идею создания такого турнира. По информации СМИ, немецкие команды не захотели отказываться от выстроенных структур и привычных соревнований.

Что касается "ПСЖ", то, во-первых, парижане считают, что участие не должно ограничиваться только богатейшими клубами. Во-вторых, президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи входит в совет директоров УЕФА, а также возглавляет beIN Media Group — катарский вещатель заплатил УЕФА миллионы долларов за право транслировать игры Лиги чемпионов.

Как отмечается, генеральным спонсором топового европейского турнира станет банк-гигант JP Morgan, который якобы готов вложить в лигу 4,6 млрд фунтов. Сам банк рассчитывает вернуть деньги за счет будущих доходов от продажи прав на трансляции.

Также Суперлигу якобы поддерживает Key Capital Partners — компания, которая занимается раскачкой стартапов и молодых проектов. Своих денег у KCP точно не хватит (с 2007 года вложили 100 млн фунтов), но компания может привлечь новых спонсоров.

Предполагается, что 15 клубов-основателей новой лиги получат 3,1 млрд фунтов (суммы от 89 до 310 млн) на развитие. Деньги можно тратить на стадионы, тренировочные объекты или "для возмещения убытков, связанных с пустыми стадионами из-за Covid-19".

Согласно плану создателей, всего в Суперлиге должны быть 20 клубов: две группы по 10 команд. В группе каждый играет с каждым в два круга, то есть, каждый участник гарантированно проведет 18 матчей — в новом формате Лиги чемпионов только 10. Начать планируют уже с августа 2021 года.

Как ожидается, матчи нового турнира будут проходить в середине недели (вместо ЛЧ), поэтому команды смогут играть в своих чемпионатах — если их допустит УЕФА.

При этом из каждой группы выходят по три лучших команды, а четвертая и пятая играют два матча за плей-офф. Четвертьфиналы и полуфиналы пройдут в два матча, а финал сыграют в конце мая — один матч на нейтральном поле.

Сообщается, что как только разберутся и привыкнут к формату мужской Суперлиги, организаторы обещают запустить и женскую версию по такому же принципу.

Известно, что изначально новый формат ЛЧ должны были представить в конце марта, но к нужной дате УЕФА не договорился с Ассоциацией европейских клубов. За день до анонса на заседании комитета УЕФА по клубным соревнованиям представители ECA (в комитет входят 17 клубов) сообщили, что ассоциация еще не пришла к внутренней договоренности по всем вопросам. Главная претензия топ-клубов: хотят больше власти и возможности активно участвовать в распоряжении коммерческими и вещательными правами.

Как писало издание The Athletic, УЕФА готов уступить часть контроля клубам, но хочет сохранить право вето на ключевые решения и получить гарантию дохода.

Тем временем УЕФА, испанская, английская, итальянская федерации и лиги уже выпустили совместное заявление — революционеров ждут неприятности.

"Вышеперечисленные инстанции, а также ФИФА и все наши ассоциации-члены будем едины в наших усилиях, направленных на то, чтобы остановить этот циничный проект. Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебном, так и спортивном, чтобы этого не произошло. Соответствующим клубам будет запрещено играть в любых других соревнованиях на национальном, европейском или мировом уровне, а их игрокам может быть отказано в возможности представлять свои национальные команды", — говорится в заявлении.

Более того, УЕФА собирается дисквалифицировать из своих соревнований каждый клуб и каждого игрока, которые поучаствуют в Суперлиге. К тому же, в УЕФА намерены подаст иск на 50-60 млрд евро на каждый из клубов.

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