После рабочего дня: 10 главных преимуществ вечернего бега

Первое, о чем вы должны позаботиться, если планируете начать бегать по вечерам — специальное обмундирование. У вас обязательно должна быть светоотражающая одежда, в противном случае вечерние пробежки превратятся из приятного времяпрепровождения в ситуацию, подвергающую риску ваше здоровье и жизнь.

Какие же преимущества дает вечерний бег:

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1. Минимум причин для пропуска тренировки

Даже самые благие намерения совершать утренние пробежки часто заканчиваются через пару недель. Сложно просыпаться, хочется подольше отдохнуть после вечернего мероприятия, нет желания выбираться из теплой постели на холодную улицу… Есть масса причин, по которым бегуны пропускают утренние тренировки.

Причин отказаться от вечерней пробежки гораздо меньше. Пожалуй, только усталость после насыщенного рабочего дня. Но если посмотреть на тренировку как на возможность отвлечься от всех рабочих забот и уделить время себе, отношение к ней станет совсем другим.

2. Благотворное влияние на сон

Мало что в жизни может быть приятнее, чем лечь в кровать после хорошей пробежки и теплого душа. Думаете, что эндорфины не дадут вам уснуть? Недавнее исследование Университета Южной Каролины показало, что люди, которые выполняли упражнения средней или высокой интенсивности в течение 1–2 часов, погружались в глубокий расслабляющий сон всего через 30 минут после тренировки.

3. Ускоренный темп бега

В исследовании Лондонского университета участвовала группа марафонцев, которая бегала утром и вечером. Результаты показали, что вечером дистанцию в 10 км спортсмены пробегали как минимум на минуту быстрее, чем днем, при этом не прилагая никаких дополнительных усилий. Кроме того, большинство бегунов отмечало, что вечерняя пробежка давалась им гораздо легче.

4. Отдых для глаз

Бегая утром или днем, мы в основном полагаемся на зрение. Вечером включаются проприоцептивные ощущения, благодаря которым ваши чувства и рефлексы заостряются, и тело начинает действовать автоматически. Вы перестаете контролировать каждое свое движение и бегаете более эффективно.

5. Снятие стресса

Вечерняя пробежка улучшает самочувствие. Каким бы плохим ни был ваш день, он уже позади, и бег — ваша награда.

6. Медитация

Вечером городской шум затихает, автомобилей и людей становится меньше. Во время пробежки можно спокойно поразмышлять о личных вопросах или просто сосредоточиться на дыхании и провести медитацию в движении.

7. Больше возможностей для подотчетности

Сложно привлечь друзей или знакомых к пробежкам в 6 утра. Вечером гораздо больше шансов получить компаньона для совместного бега и общения. Совместные тренировки — это прекрасный способ разнообразить свою социальную жизнь, найти партнера по подотчетности и сформировать новую причину для поддержания регулярного режима пробежек.

8. Уменьшение утренней суматохи

Бегать по утрам — непросто. Во-первых, нужно вставать по первому звонку будильника, одеваться и выходить на улицу. После тренировки нужно принять душ, позавтракать и собраться на работу. И большую часть этих дел нужно выполнить тогда, когда большинство людей еще сладко спит. Планируя бег на вечернее время, вы избавляете себя от дополнительной утренней суеты и после пробуждения можете спокойно подготовиться к новому дню.

9. Лучший режим питания

Утренние пробежки чаще всего подразумевают то, что вы не успеете позавтракать, а завтрак, как известно — главный прием пищи, обеспечивающий продуктивный день. Вечерний бег позволяет вам свободнее планировать и легче придерживаться правильного режима питания.

10. Удовольствие от позднего ужина

Диетологи рекомендуют употреблять комбинацию углеводов и белков в течение часа после тренировки, что дает вам повод побаловать себя (здоровым) легким перекусом на ночь. Перед сном вы можете съесть йогурт, смешанный с мюслями и фруктами — это поможет восстановить мышцы и побалует ваши вкусовые рецепторы.

И прекратите ругать себя за то, что вы не жаворонок. Примите факт того, что вы — сова. Так вы не только избавитесь от утренних разочарований, но и будете усердней тренироваться, лучше спать и наслаждаться ощущением свободы, которое дают только вечерние пробежки.

А как начать бегать регулярно и эффективно, для тех, кто понял, что хочет начать бегать, но не понимает всех необходимых нюансов, ранее рассказал сертифицированный тренер по бегу из Нью-Йорка Мэтью Мейер.