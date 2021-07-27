Дубилет запускает аналог monobank в Азербайджане

Сооснователь мобильного интернет-банкинга monobank Дмитрий Дубилет запускает проект Leobank в Азербайджане. Эту информацию подтвердил изданию UBR сам предприниматель.

По его словам, полноценный запуск запланирован на сентябрь, а в августе-сентябре будет работать система инвайтов (приглашений).

"Условия и тарифы по духу похожи на monobank. Главная идея — все очень прозрачно и выгодно для клиента", — прокомментировал предприниматель.

Партнерами по проекту выступают бывший коллега Дубилета по ПриватБанку Александр Витязь, а также Николай Безкровный, с которым он познакомился несколько лет назад в Лондоне. Также сооснователь monobank уточнил, что опционы (право выкупа или продажи активов) имеют многие члены команды.

На сайте Leobank уже доступен предварительный заказ на кредитную карту с лимитом до 10 тысяч азербайджанских манатов (около 6 тысяч долларов). Кредитные линии можно использовать сроком до 62 дней, а личные средства на карте будут приносить доход.

Также можно рассчитывать до 20% кешбэка "реальными деньгами". Пополнение карты и переводы будут осуществляться бесплатно. За оплату коммунальных услуг также не будет взиматься комиссия, даже в счет кредитных средств.

Напомним также, что в начале июля monobank заявил о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткойнах.

Кроме того, недавно мобильный банк изменил тарифы по исходным SWIFT-платежам и разрешил физлицам-предпринимателям пополнять счет через терминалы и кассы банков.