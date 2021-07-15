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Банки 1 час назад

Monobank упростил работу с платежами для предпринимателей

Украинский интернет-банк изменил тарифы по SWIFT-платежам и ввел более удобное пополнение счета для ФЛП

Фото: Facebook/Monobank Фото: Facebook/Monobank
Фото: Facebook/Monobank

Мобильный банк monobank изменил тарифы по исходным SWIFT-платежам и разрешил физлицам-предпринимателям (ФЛП) пополнять счет через терминалы и кассы банков.

Об этом руководство банка сообщило в письме, которое разослало клиентам.

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В частности, поиск средств во время SWIFT-перевода по запросу клиента теперь будет стоить:

– $40 для SWIFT-платежей в долларах;

– 40 евро для SWIFT-платежей в других валютах.

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Кроме этого, появилась возможность пополнения счета ФЛП через терминальные сети и кассы банков.

При этом комиссии со стороны monobank нет. В то же время могут быть комиссии на стороне терминальных сетей и других банков. В кассах Универсал Банка комиссии нет.

Ранее сообщалось, что руководство украинского интернет-банка monobank заявило о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткойнах.

Напомним, monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов.

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