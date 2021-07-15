Monobank упростил работу с платежами для предпринимателей

Мобильный банк monobank изменил тарифы по исходным SWIFT-платежам и разрешил физлицам-предпринимателям (ФЛП) пополнять счет через терминалы и кассы банков.
Об этом руководство банка сообщило в письме, которое разослало клиентам.
В частности, поиск средств во время SWIFT-перевода по запросу клиента теперь будет стоить:
– $40 для SWIFT-платежей в долларах;
– 40 евро для SWIFT-платежей в других валютах.
Кроме этого, появилась возможность пополнения счета ФЛП через терминальные сети и кассы банков.
При этом комиссии со стороны monobank нет. В то же время могут быть комиссии на стороне терминальных сетей и других банков. В кассах Универсал Банка комиссии нет.
Ранее сообщалось, что руководство украинского интернет-банка monobank заявило о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткойнах.
Напомним, monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов.