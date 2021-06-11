Monobank остановил выдачу кредитов наличными и поменял условия рассрочки

Украинский интернет-банк monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов.

Об этом написал пользователь в отзыве о банке на сайте "Минфин".

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"Недавно появилась услуга кредит наличными. Изучив условия, меня все устроило, и решил сделать ремонт. Когда пришло время рассчитываться с мастерами, а тут нож в спину… Захожу, а услуги-то уже нет", — написал клиент банка.

По его словам, также банк поменял условия рассрочки. В частности, теперь невозможно перевести любую трату в рассрочку, как это указано в приложении и на сайте. Услуга доступна для некоторых оплат за последние три дня.

Кроме того, по словам другого клиента банка, monobank изменил условия и ограничил категории трат.

"Внезапно и без предупреждения своих пользователей банк изменил условия и ограничил категории трат (отели, мотели, авто, АЗС, снятие наличных и перевод денег)", — говорится в отзыве.

В свою очередь в самом банке подтвердили новые ограничения, назвав их временными.

"Новые оформления кредитов наличными временно приостановлены. Как только кредит станет доступен — в меню "Кредиты" будет снова отображена кнопка", — прокомментировали в финучреждении.

Там также подтвердили, что действительно, сейчас к переводу в рассрочку доступны не все типы операций из выписки.

"Операции, которые можно перевести в рассрочку, отображаются в меню "Кредиты — Рассрочка — Из выписки", — пояснили в банке.

Ранее НБУ и две глобальные платежные системы — Visa и Mastercard — подписали меморандум, по которому обязались постепенно снизить уровень комиссий, и обратились в АМКУ за получением разрешения на это.

После этого один из основателей monobank Олег Гороховский заявил, что снижение комиссий, выплачиваемых финучреждениям-эмитентам платежных карт (интерчейндж), разрушает их маркетинговую стратегию и заставит банк сократить кешбэки.