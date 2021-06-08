В monobank анонсировали обновление приложения: что нового появится для бизнеса

В обновленной версии приложения monobank, которая станет доступна до 14 июня, появится возможность подвязать и контролировать детскую карту обоим родителям, а также ряд нововведений для бизнеса. Об этом рассказал в своем Telegram-канале сооснователь интернет-банка Олег Гороховский.

По его словам, также в новой версии предусмотрен ряд улучшений для клиентов-предпринимателей, количество которых, по данным monobank, уже почти достигло 80 тысяч: прием платежей за товары/услуги по номеру карты как обычный p2p-перевод; а также возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета.

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Также для удобства бухгалтеров введен сервис "Реестровые платежи", который позволит бизнесу удобно выплачивать зарплату своим сотрудникам на карты monobank. По данным Гороховского, таковых на сегодня уже около 45 тысяч.

"Специально для IТ-компаний мы адаптировали сервис реестровых платежей и для расчетов с ФЛП-контрагентами. Теперь достаточно сделать один общий платеж по Украине или SWIFT-перевод от нерезидента и загрузить реестр платежей для распределения в web-кабинете monobank. Мгновенно все платежи будут зачислены на счета ФЛП. Комиссий monobank при этом нет", — отметил он.

Кроме того, для смены банка получения зарплаты теперь не нужно будет подавать бумажное заявление в бухгалтерию: клиенты смогут создать заявление в приложении monobank, подписав его с помощью приложения "Дія", и отправить на электронный адрес своего бухгалтера.

Напомним, что 17 мая Министерство цифровой трансформации запустило получение электронной подписи через "Дію", представив и ряд других новых услуг, среди которых автоматическая регистрация физлица-предпринимателя, подача деклараций и оплата налогов.