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Банки 1 час назад

В monobank анонсировали обновление приложения: что нового появится для бизнеса

В частности, бухгалтерам облегчит жизнь сервис реестровых платежей при выплате зарплат сотрудникам

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В обновленной версии приложения monobank, которая станет доступна до 14 июня, появится возможность подвязать и контролировать детскую карту обоим родителям, а также ряд нововведений для бизнеса. Об этом рассказал в своем Telegram-канале сооснователь интернет-банка Олег Гороховский.

По его словам, также в новой версии предусмотрен ряд улучшений для клиентов-предпринимателей, количество которых, по данным monobank, уже почти достигло 80 тысяч: прием платежей за товары/услуги по номеру карты как обычный p2p-перевод; а также возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета.

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Также для удобства бухгалтеров введен сервис "Реестровые платежи", который позволит бизнесу удобно выплачивать зарплату своим сотрудникам на карты monobank. По данным Гороховского, таковых на сегодня уже около 45 тысяч.

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"Специально для IТ-компаний мы адаптировали сервис реестровых платежей и для расчетов с ФЛП-контрагентами. Теперь достаточно сделать один общий платеж по Украине или SWIFT-перевод от нерезидента и загрузить реестр платежей для распределения в web-кабинете monobank. Мгновенно все платежи будут зачислены на счета ФЛП. Комиссий monobank при этом нет", — отметил он.

Кроме того, для смены банка получения зарплаты теперь не нужно будет подавать бумажное заявление в бухгалтерию: клиенты смогут создать заявление в приложении monobank, подписав его с помощью приложения "Дія", и отправить на электронный адрес своего бухгалтера.

Напомним, что 17 мая Министерство цифровой трансформации запустило получение электронной подписи через "Дію", представив и ряд других новых услуг, среди которых автоматическая регистрация физлица-предпринимателя, подача деклараций и оплата налогов.

Источник фото: Depositphotos

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