В Telegram появился бот, напоминающий исполнителям о дедлайнах поставленных задач

Бывший министр Кабинета министров и соучредитель monobank Дмитрий Дубилет сообщил о создании его командой бота в мессенджере Telegram, призванного помочь бизнесу в управлении несложными проектами.

"Сервис бесплатен, называется @KindReminderBot. Прямо в Telegram вы можете ставить задачи на исполнителей. Причем делать это можно либо в общем чате с коллегами, либо в самом боте. Каждая задача имеет исполнителя и срок исполнения. За день до срока исполнителю приходит напоминание, что надо внести отчет. Если отчет не вносится, то бот напоминает об этом каждый день", — рассказал он в своем Telegram-канале.

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Исполнитель проекта может внести отчет "Выполнено" либо попросить снять контроль или перенести на другую дату. В свою очередь контролирующий может принять отчет, отклонить или перенести на другой срок.

Для описания функций бота с подробными инструкциями и видео был также создан сайт kindreminderbot.com. По словам Дубилета, такой инструмент может стать полезным как для малого бизнеса, так и для больших организаций.

"Само собой, есть Jira, Trello и много других программ для ведения проектов. Наш бот может быть полезен в дополнение к этим программам. С другой стороны, для многих бизнесов этого бота может оказаться вполне достаточно. Еще бот отлично подходит для работы с внешними компаниями. Ведь сторонние лица, условно, в корпоративную Jira не пускают", — отметил он.

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Главное преимущество бота, по словам Дубилета, состоит в том, что работа с задачами происходит в той же среде, что и общение, а не в каких-то отдельных интерфейсах, а это очень экономит время.

По словам Дубилета, бот разработан вместе с Андреем Ковтуном (автор идеи) и Станиславом Щипцовым. Сейчас он находится на стадии бета-тестирования, потому создатели призывают оставлять отзывы и пожелания на соответствующих страницах в Facebook и Telegram.