Сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" запустил подписание е-документов через "Дію"

Сервис цифровых решений для бизнеса "Вчасно" запустил возможность подписания электронных документов квалифицированной электронной подписью "Дія.Підпис".

Этот электронный ключ все желающие могут получить дистанционно, загрузив приложение "Дія". Условием получения подписи является наличие в приложении внутреннего или заграничного паспорта.

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Для того, чтобы подписать электронный документ во "Вчасно", нужно выбрать вариант подписи "Дія.Підпис" и нажать соответствующую кнопку, сканировать с помощью приложения "Дія" QR-код, который появится сразу, и подтвердить личность пользователя с помощью FaceID в приложении.

Также необходимо ввести пароль, который пользователь ранее создал для "Дія.Підпис", после чего документ будет заверен квалифицированной электронной подписью.

Как отмечается в сообщении сервиса, донедавна получить электронную цифровую подпись было достаточно сложно, что тормозило отказ от бумажных документов во многих бизнес-процессах, связанных со взаимодействием бизнеса и физического лица. В частности, это касается оформления договора с клиентом, подписания электронной товарно-транспортной накладной водителем или расходной накладной получателем при доставке товаров, заказанных онлайн, например, в Rozetka.

"Возможность получить цифровую подпись за три минуты в приложении "Дія" разрушает эту преграду. Теперь заверять документы квалифицированной электронной подписью можно даже в смартфоне. Мы стремимся упростить жизнь предпринимателям, поэтому интегрировали "Дія.Підпис" в наш сервис электронного документооборота. И так ускоряем диджитализацию Украины", — отметил руководитель "Вчасно" Антон Скоков.

Напомним, что кроме электронной подписи, 17 мая Министерство цифровой трансформации представило и другие новые услуги в "Дії", среди которых автоматическая регистрация физлица-предпринимателя, подача деклараций и оплата налогов.