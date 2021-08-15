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Банки 20 минут назад

Гороховский о стоимости monobank: "Нас уже не может купить ни один украинский банк"

Украинский monobank уже стоит более $1 млрд

Карта monobank. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky Карта monobank. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky
Карта monobank. Фото: facebook.com/oleg.gorohovsky

Рыночная стоимость украинского интернет-банка monobank превысила $1 млрд.

При этом финучреждение сейчас не продается, сообщил соучредитель банка Олег Гороховский.

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"Украинский Монобанк уже стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Единорог с нуля за три с половиной года", — написал он в соцсетях.

"Когда мне говорят, что Украина плохая страна для ведения бизнеса, я примерно понимаю, почему так говорят, но точно знаю, что если ты делаешь то, что нужно клиентам, то не особо важно, какая это страна. Да, в Украине непросто, но в США, Британии, Вьетнаме, Казахстане, ЮАР или Китае не проще. Нигде ты не будешь успешен просто так. Везде для успеха нужен адский труд, сумасшедшая удача и еще немного адского труда. Работаем дальше", — подчеркнул Гороховский.

Он добавил, что при такой оценке ни один украинский банк "уже технически не может нас купить".

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"Эта "конфетка" по зубам только консорциуму иностранных инвестфондов", — резюмировал банкир.

Ранее руководство украинского интернет-банка monobank заявило о готовности запустить платежную карту с расчетом в биткойнах.

Как сообщалось, украинский интернет-банк monobank приостановил оформление кредитов наличными деньгами, а также ограничил переводы в рассрочку без предупреждения клиентов.

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