"Мы хотим обогнать ПриватБанк", — в monobank рассказали, кого видят своими конкурентами

Идею мобильного банка, которую успешно воплотили в жизнь в ноябре 2017 года после выхода из "ПриватБанка" Дмитрий Дубилет, Олег Гороховский и Михаил Рогальский, создав monobank, пытаются "переосмыслить" сегодня в своих новых проектах отдельные банкиры. Так уже о своем выходе на рынок заявили sportbank и izibank. Известно, что работа ведется и над другими проектами мобильных банков.

Однако, появление на украинском рынке прямых конкурентов monobank не испугало — более того, к своим последователям там относятся снисходительно и пока не видят в них для своего банка конкурентов. Об этом в комментарии корреспонденту Delo.ua во время Business Wisdom Summit заявил Олег Гороховский, сооснователь monobank.

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"Да, у нас появились последователи. Я им всем желаю успеха. Понимаю, какой сложный путь им предстоит, ведь придумать продукт и его сделать — это только маленькая часть и составляющая успеха. Огромная составляющая — это то, как ты его продаешь. Им предстоит самое сложное — научится круто продавать. Когда они научатся продавать лучше, чем мы, тогда у них будет успех. Пока то, что я вижу от тех игроков, которые появляются, это достаточно неплохого качества исполнение продукта, но надо уметь его продать. Потому что есть такая максима, что лучше второсортный продукт и первоклассное продвижение, чем первоклассный продукт и второсортное предложение. Поэтому я желаю коллегам первосортного продвижения", — прокомментировал Delo.ua Олег Гороховский.

Своим реальным конкурентом в monobank пока что видят только ПриватБанк. "У нас есть спина огромного лидера, и мы конкурируем с этой спиной. Мы хотим обогнать ПриватБанк. И здесь нам еще очень много предстоит работы", — заявил Гороховский.

СПРАВКА

Sportbank — это общий проект IT-компании Dyvotech и компании N1. Запущен в октябре 2019 года. Cвою деятельность осуществляет на основе лицензии ОКСИ Банка.

Izibank – детище Анны Тигипко, дочери владельца группы ТАС Сергея Тигипко. Полноценный запуск запланирован на осень 2021 года. Будет работать на лицензии ТАСкомбанка.