"Управление неизвестностью — ключевой навык руководителя": инсайты Business Wisdom Summit

20 ноября состоялось главное деловое событие года — Business Wisdom Summit, организованный бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа delo.ua. Ключевой темой саммита стало управление неизвестностью.
Опытом поделились основатель UFuture Василий Хмельницкий, генеральный директор компании HD-group Борис Шестопалов, совладелец Monobank Олег Гороховский, владелец Fedoriv Agency Андрей Федорив и еще более 15 СЕО и владельцев крупных компаний.
Впервые в истории Business Wisdom Summit была доступна бесплатная трансляция для всех желающих при поддержке генерального партнера мероприятия Региональной газовой компании. Это дало возможность 25 тысячам желающих получить инновации, стратегии и решения в турбулентное время от лидеров рынка! Спикеры выступали на инновационной площадке UNIT.City.
Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий поделился трендами, которые не дадут Украине экономически быстро развиваться и рассказал о ключевых изменениях для лидеров и команд на ближайшие 5 лет.
По мнению бизнесмена, самыми востребованными навыками до 2025 года будут аналитическое мышление и креативность, а также настойчивость и уверенность.
Два тренда, которые не дадут Украине экономически быстро развиваться:
- демографическая ситуация в стране: Украина — восьмая страна в мире по количеству эмигрантов, на одного работающего приходится один пенсионер. Если так будет продолжаться, то статистика ухудшится;
- сокращение людей трудоспособного возраста.
"Производство напрямую связано с экономическим ростом. Сейчас в Украине нет программ поддержки производства, поэтому в ближайшие пять лет в Украине я не вижу экономического роста"
Основатель креативно-инвестиционной компании Fedoriv Group Андрей Федорив рассказал о пути из маркетинга к инвестициям и помог участникам разобраться, что лучше — фокус или расфокус.
"Диверсифицируйтесь. Если вы специализируетесь только на чем-то одном, вы, как цапля, стоите только на одной ноге, и рано или поздно она сломается. Это называется эффектом цапли. Если у вас есть core-бизнес, никогда не заводите второй. Заведите сразу 20, но поменяйте свой статус. Вы можете быть директором только в одном бизнесе, а инвестором в остальных"
Совладелец Monobank Олег Гороховский провел Q&A-сессию в рамках Business Wisdom Summit. Все желающие могли задавать вопросы о том, как развиваться в кризис, и перенять опыт выдающегося клиентского опыта Monobank!
О поддержке малого и среднего бизнеса
"Зачастую предприниматели не делят деньги на карте на личные расходы и расходы бизнеса. По некоторым расчетам, расходы на бизнес из личных карт достигают 40-50%. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем малый бизнес, выдав более 13 млрд грн кредитов и установив лимитов на карты клиентов около 30 млрд грн"
О продаже карт Monobank в супермаркетах
"Недавно мы запустили ноу-хау — выдачу карт в супермаркете. Это позволяет клиенту взять карту и, не дойдя еще до кассы, чтобы за нее заплатить, уже получить кредит и оплатить покупки"
Как добиться клиентской любви
"Банки никто не любит. Создать банк, который полюбят, это оксюморон. Но можно сделать сервис, в который влюбляются. В любом бизнесе вы предлагаете либо услугу (сэкономленное время), либо опыт (хорошо проведенное время). Если получается трансформировать услугу в опыт, вы убираете фактор, из-за которого происходит снижение эффективности. Выбирают за выгоду, а любят за опыт"
Основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская рассказала, как кризис стал катализатором открытия новых возможностей. Если до карантина было 280 точек кулинарии HoReCa и 95 точек полуготовых блюд, то сейчас 500 точек кулинарии HoReCa, 114 точек полуготовых блюд, 230 точек продажи ланчбоксов.
"Очень часто предпринимателей тормозит страх — будущее, которое еще не произошло. Чтобы от него избавиться, над проработать его детально и подумать, что вы будете делать, если вдруг это произойдет.. Страх забирает много энергии. Когда мы от него избавляемся, то получаем больше энергии для проекта"
О том, как принимать решения в кризис, рассказал СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба. С участниками Business Wisdom Summit он поделился, как во время пандемии COVID-19 увеличить показатели компании и как мотивировать команду на перевыполнение плана в кризис.
"Когда ты попадаешь в ситуацию с плохой видимостью, нужно доверять не ощущениям, а приборам. Оцените вероятность риска и влияние, если риск реализуется. Если низкая вероятность и низкое влияние — нужно просто принять. Если высокий риск и высокое влияние — нужно разрабатывать план действий"
Директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов поделился опытом цифровой трансформации в промышленной компании. Он рассказал о цифровизации системы управления компанией, которая началась в 2004 году с внедрения самостоятельных IТ-систем на предприятиях группы и длится по сей день. В 2020 году в компании используется электронный документооборот и цифровое управление логистикой (прогноз поставок, передача очень точной информации клиенту, когда он получит продукцию).
Также эксперт рассказал о том, как цифровой двойник бизнеса позволяет прокручивать все решения, планы нагрузки и производства и улучшить систему принятия решений.
Благодаря советам партнера Sayenko Kharenko Елены Сукмановой участники научились определять свою рейдеропривлекательность в условиях неопределенности. Она определила следующие критерии рейдеропривлекательности:
- сильные и слабые стороны корпоративного управления;
- состояние владения активами;
- постоянный мониторинг окружающей компанию информации;
- финансово-экономическое состояние, оценка кредиторской задолженности и вероятности банкротства;
- наличие внутренних и внешних конфликтов и процесс управления ими;
- возможность оперативного реагирования.
Также она поделилась реальностью для бизнеса на сейчас, отметив, что, по результатам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, индекс доверия к судебной системе у бизнеса составляет 1,98 балла по 5-балльной шкале.
"Самые кризисные ситуации для бизнеса в 2020 году: незаконные действия государственных органов, кибератаки, рейдерство, медиаатаки и корпоративные конфликты"
Генеральный директор компании Moneyveo Алена Андроникова рассказала о концентрации лучших мировых практик на примере кейса финтех-компании. Она поделилась гибридной моделью Moneyveo, в основе которой куратор (с функцией мониторинга, помощи, контроля), матричное управление (управление новыми рынками) и product-ориентированная команда.
Также Алена рассказала о ключевых отличиях менеджера от лидера.
Менеджер занимается планированием и бюджетированием, обеспечением персоналом и организацией работы, контролирует активность и решение проблем.
Лидер определяет направление бизнеса, организовывает взаимодействие между сотрудниками, мотивирует и вдохновляет.
Принципы эффективного антикризисного менеджмента, удаленную работу и инвестиционную привлекательность бизнеса в Украине в формате панельной дискуссии обсудили:
- Ольга Устинова, генеральный директор "Vodafone Украина";
- Игорь Лиски, глава наблюдательного совета, основатель группы компаний "Эффективные инвестиции";
- Владимир Лавренчук, экс-председатель правления Райффайзен Банк Аваль.
Модератор: Николай Тимощук, генеральний директор UFuture
Об инвестиционной привлекательности бизнеса в Украине
Ольга Устинова: "Каждый квартал мы встречаемся с инвесторами из Америки, Сингапура и других стран, я не почувствовала, что изменилось отношение к Украине. Телеком-отрасль, несмотря на ковид, демонстрирует хорошие темпы роста".
Игорь Лиски: "C приходом новой команды была надежда, что Украина сделает прорыв и предложит понятную стратегию развития экономики, но, кроме большой стройки дорог и инвестнянь, внятной политики пока не видно. Хотя Украина не в самой худшей экономической форме: все, что мы производим (металл, пшеница, коммодитиз и т. д.), в цене, а то, что импортируем (газ, нефть), сильно упало.
Владимир Лавренчук: "Есть причины говорить об ухудшении дел. Помимо падения производства еще до пандемии, за последний месяц-полтора опять повысилась цена государственных займов. Это говорит о том, что доверие инвесторов снижается, несмотря на то что мир залит деньгами".
О вызовах и решениях в кризис
Ольга Устинова: "У телекома была большая доля выручки от роуминга, и мы ее потеряли. Сейчас фаза строительства 4G — это первоочередная задача. Пока все были на карантине, в июле мы начали активное строительство. Самая большая сложность для нас сейчас — нестабильный курс, потому что 80% наших инвестиций — это доллар".
Кто такие out-of-the-boxers, и как им удается видеть мир шире, рассказал управляющий партнер ІТ-холдинга TECHIIA Юра Лазебников.
"Правила созданы для того, чтобы был порядок. Но выход за рамки дает возможность создать новый порядок. Линейное мышление ограничивает вариативность развития событий. Мы всегда можем выбрать — остановить или продолжить определенную игру, поставить паузу или внедрить новых персонажей. Дуальное мышление (хорошо/плохо) — это также ограничение. Многоуровневое мышление дает свободу для реализации, на первый взгляд, безумных идей".
Совладелец HD-group Борис Шестопалов рассказал, как построение экосистемы в компаниях холдинга может сделать бизнес устойчивым и почему легче выживают те, кто готов к коллаборации.
"2020 год показал, что наша компания делает все правильно. Перед карантином мы приобрели два актива в разных частях Украины. Созданные нами бизнес-юниты практически разобрали приобретенные компании на молекулы и заново собрали в уже соответствующих кластерах. Это показало, что мы готовы к росту на рынке. Также переход к новой модели управления позволил создать не свойственные для индустриального холдинга структуры, появилось больше времени для креативных решений".
Также Шестопалов убедил участников, что формирование экосистем возможно не только в больших компаниях, но и в компаниях малого и среднего бизнеса.
По окончании Business Wisdom Summit состоялась церемония награждения лучших топ-менеджеров, владельцев бизнеса и GR-менеджеров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Впервые были отмечены менеджеры из государственных компаний и GR-менеджеры — те, кто помогает бизнесу выстраивать отношения с властью.
Ekonomika+ благодарит партнеров Business Wisdom Summit:
- генерального партнера — Региональную газовую компанию;
- партнера инновационных решений — Vodafone;
- HR-партнера — Rabota.ua;
- юридического партнера — Sayenko Kharenko;
- продуктового партнера — Pepsico;
- международный алкогольный бренд украинского происхождения Nemiroff;
- бизнес-партнера — IT-холдинг TECHIIA;
- международную транспортную логистическую компанию по перевозке грузов в Украине и по всему миру ZAMMLER;
- Центр украинского виноделия SHABO;
- House of Knowledge;
- минеральную воду вулканического происхождения Borjomi;
- инновационную площадку UNIT.City.