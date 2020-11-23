Образование и карьера 20 минут назад

"Управление неизвестностью — ключевой навык руководителя": инсайты Business Wisdom Summit

25 тысяч участников присоединились к бесплатной трансляции Business Wisdom Summit

ФОТО: Константин Черничкин, Константин Мельницкий ФОТО: Константин Черничкин, Константин Мельницкий
ФОТО: Константин Черничкин, Константин Мельницкий

20 ноября состоялось главное деловое событие года — Business Wisdom Summit, организованный бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа delo.ua. Ключевой темой саммита стало управление неизвестностью.

Опытом поделились основатель UFuture Василий Хмельницкий, генеральный директор компании HD-group Борис Шестопалов, совладелец Monobank Олег Гороховский, владелец Fedoriv Agency Андрей Федорив и еще более 15 СЕО и владельцев крупных компаний.

Кратко и по делу в Telegram

Впервые в истории Business Wisdom Summit была доступна бесплатная трансляция для всех желающих при поддержке генерального партнера мероприятия Региональной газовой компании. Это дало возможность 25 тысячам желающих получить инновации, стратегии и решения в турбулентное время от лидеров рынка! Спикеры выступали на инновационной площадке UNIT.City.

Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий поделился трендами, которые не дадут Украине экономически быстро развиваться и рассказал о ключевых изменениях для лидеров и команд на ближайшие 5 лет.

 По мнению бизнесмена, самыми востребованными навыками до 2025 года будут аналитическое мышление и креативность, а также настойчивость и уверенность.

 Два тренда, которые не дадут Украине экономически быстро развиваться:

  • демографическая ситуация в стране: Украина — восьмая страна в мире по количеству эмигрантов, на одного работающего приходится один пенсионер. Если так будет продолжаться, то статистика ухудшится;
  •  сокращение людей трудоспособного возраста. 

 "Производство напрямую связано с экономическим ростом. Сейчас в Украине нет программ поддержки производства, поэтому в ближайшие пять лет в Украине я не вижу экономического роста" 

 

Основатель креативно-инвестиционной компании Fedoriv Group Андрей Федорив рассказал о пути из маркетинга к инвестициям и помог участникам разобраться, что лучше — фокус или расфокус.

  "Диверсифицируйтесь. Если вы специализируетесь только на чем-то одном, вы, как цапля, стоите только на одной ноге, и рано или поздно она сломается. Это называется эффектом цапли. Если у вас есть core-бизнес, никогда не заводите второй. Заведите сразу 20, но поменяйте свой статус. Вы можете быть директором только в одном бизнесе, а инвестором в остальных"

 

Совладелец Monobank Олег Гороховский провел Q&A-сессию в рамках Business Wisdom Summit. Все желающие могли задавать вопросы о том, как развиваться в кризис, и перенять опыт выдающегося клиентского опыта Monobank!

 О поддержке малого и среднего бизнеса

"Зачастую предприниматели не делят деньги на карте на личные расходы и расходы бизнеса. По некоторым расчетам, расходы на бизнес из личных карт достигают 40-50%. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем малый бизнес, выдав более 13 млрд грн кредитов и установив лимитов на карты клиентов около 30 млрд грн"

 О продаже карт Monobank в супермаркетах

"Недавно мы запустили ноу-хау выдачу карт в супермаркете. Это позволяет клиенту взять карту и, не дойдя еще до кассы, чтобы за нее заплатить, уже получить кредит и оплатить покупки"

 Как добиться клиентской любви

"Банки никто не любит. Создать банк, который полюбят, это оксюморон. Но можно сделать сервис, в который влюбляются.  В любом бизнесе вы предлагаете либо услугу (сэкономленное время), либо опыт (хорошо проведенное время). Если получается трансформировать услугу в опыт, вы убираете фактор, из-за которого происходит снижение эффективности.  Выбирают за выгоду, а любят за опыт"

 Основательница холдинга "Асторг" и компании  "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская рассказала, как кризис стал катализатором открытия новых возможностей. Если до карантина было 280 точек кулинарии HoReCa и 95 точек полуготовых блюд, то сейчас  500 точек  кулинарии HoReCa, 114 точек полуготовых блюд, 230 точек продажи ланчбоксов. 

 "Очень часто предпринимателей тормозит страх будущее, которое еще не произошло. Чтобы от него избавиться, над проработать его детально и подумать, что вы будете делать, если вдруг это произойдет.. Страх забирает много энергии. Когда мы от него избавляемся, то получаем больше энергии для проекта"

 О том, как принимать решения в кризис, рассказал СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба. С участниками Business Wisdom Summit он поделился, как во время пандемии COVID-19 увеличить показатели компании и как мотивировать команду на перевыполнение плана в кризис.

"Когда ты попадаешь в ситуацию с плохой видимостью, нужно доверять не ощущениям, а приборам. Оцените вероятность риска и влияние, если риск реализуется. Если низкая вероятность и низкое влияние — нужно просто принять. Если высокий риск и высокое влияние — нужно разрабатывать план действий" 

 

Директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов поделился опытом цифровой трансформации в промышленной компании. Он рассказал о цифровизации системы управления компанией, которая началась в 2004 году с внедрения самостоятельных IТ-систем на предприятиях группы и длится по сей день. В 2020 году в компании используется электронный документооборот и цифровое управление логистикой (прогноз поставок, передача очень точной информации клиенту, когда он получит продукцию).

Также эксперт рассказал о том, как цифровой двойник бизнеса позволяет прокручивать все решения, планы нагрузки и производства и улучшить систему принятия решений.

 

 Благодаря советам партнера Sayenko Kharenko Елены Сукмановой участники научились определять свою рейдеропривлекательность в условиях неопределенности. Она определила следующие критерии рейдеропривлекательности:  

  • сильные и слабые стороны корпоративного управления;
  • состояние владения активами;
  • постоянный мониторинг окружающей компанию информации;
  • финансово-экономическое состояние, оценка кредиторской задолженности и вероятности банкротства;
  • наличие внутренних и внешних конфликтов и процесс управления ими;
  • возможность оперативного реагирования.

 Также она поделилась реальностью для бизнеса на сейчас, отметив, что, по результатам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, индекс доверия к судебной системе у бизнеса составляет 1,98 балла по 5-балльной шкале. 

"Самые кризисные ситуации для бизнеса в 2020 году:  незаконные действия государственных органов, кибератаки, рейдерство, медиаатаки и корпоративные конфликты"

Генеральный директор компании Moneyveo Алена Андроникова рассказала о концентрации лучших мировых практик на примере кейса финтех-компании. Она поделилась гибридной моделью Moneyveo, в основе которой куратор (с функцией мониторинга, помощи, контроля), матричное управление (управление новыми рынками) и product-ориентированная команда.

Также Алена рассказала о ключевых отличиях менеджера от лидера.

Менеджер занимается планированием и бюджетированием, обеспечением персоналом и организацией работы, контролирует активность и решение проблем.

Лидер определяет направление бизнеса, организовывает взаимодействие между сотрудниками, мотивирует и вдохновляет.

Принципы эффективного антикризисного менеджмента, удаленную работу и инвестиционную привлекательность бизнеса в Украине в формате панельной дискуссии обсудили:  

  • Ольга Устинова, генеральный директор "Vodafone Украина";
  • Игорь Лиски, глава наблюдательного совета, основатель группы компаний "Эффективные инвестиции"; 
  • Владимир Лавренчук, экс-председатель правления Райффайзен Банк Аваль.  

Модератор: Николай Тимощук, генеральний директор UFuture

 Об инвестиционной привлекательности бизнеса в Украине

 Ольга Устинова: "Каждый квартал мы встречаемся с инвесторами из Америки, Сингапура и других стран, я не почувствовала, что изменилось отношение к Украине. Телеком-отрасль, несмотря на ковид, демонстрирует хорошие темпы роста". 

 Игорь Лиски: "C приходом новой команды была надежда, что Украина сделает прорыв и предложит понятную стратегию развития экономики, но, кроме большой стройки дорог и инвестнянь, внятной политики пока не видно. Хотя Украина не в самой худшей экономической форме: все, что мы производим (металл, пшеница, коммодитиз и т. д.), в цене, а то, что импортируем (газ, нефть), сильно упало

 Владимир Лавренчук: "Есть причины говорить об ухудшении дел. Помимо падения производства еще до пандемии, за последний месяц-полтора опять повысилась цена государственных займов. Это говорит о том, что доверие инвесторов снижается, несмотря на то что мир залит деньгами"

 О вызовах и решениях в кризис

 Ольга Устинова: "У телекома была большая доля выручки от роуминга, и мы ее потеряли. Сейчас фаза строительства 4G — это первоочередная задача. Пока все были на карантине, в июле мы начали активное строительство.  Самая большая сложность для нас сейчас — нестабильный курс, потому что 80% наших инвестиций это доллар".  

 Кто такие out-of-the-boxers, и как им удается видеть мир шире, рассказал управляющий партнер ІТ-холдинга TECHIIA Юра Лазебников. 

"Правила созданы для того, чтобы был порядок. Но выход за рамки дает возможность создать новый порядок.  Линейное мышление ограничивает вариативность развития событий. Мы всегда можем выбрать — остановить или продолжить определенную игру, поставить паузу или внедрить новых персонажей. Дуальное мышление (хорошо/плохо) — это также ограничение. Многоуровневое мышление дает свободу для реализации, на первый взгляд, безумных идей".

 

Совладелец HD-group Борис Шестопалов рассказал, как построение экосистемы в  компаниях холдинга может сделать бизнес устойчивым и почему легче выживают те, кто готов к коллаборации. 

"2020 год показал, что наша компания делает все правильно. Перед карантином мы приобрели два актива в разных частях Украины. Созданные нами бизнес-юниты практически разобрали приобретенные компании на молекулы и заново собрали в уже соответствующих кластерах. Это показало, что мы готовы к росту на рынке. Также переход к новой модели управления позволил создать не свойственные для индустриального холдинга структуры,  появилось больше времени для креативных решений". 

Также Шестопалов убедил участников, что формирование экосистем возможно не только в больших компаниях, но и в компаниях малого и среднего бизнеса. 

По окончании Business Wisdom Summit состоялась церемония награждения лучших топ-менеджеров, владельцев бизнеса и GR-менеджеров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Впервые были отмечены менеджеры из государственных компаний и GR-менеджеры — те, кто помогает бизнесу выстраивать отношения с властью.

 Ekonomika+ благодарит партнеров Business Wisdom Summit:  

  • генерального партнера — Региональную газовую компанию;
  • партнера инновационных решений — Vodafone;
  • HR-партнера — Rabota.ua;
  • юридического партнера — Sayenko Kharenko; 
  • продуктового партнера — Pepsico;
  • международный алкогольный бренд украинского происхождения Nemiroff;
  • бизнес-партнера — IT-холдинг TECHIIA;
  • международную транспортную логистическую компанию по перевозке грузов в Украине и по всему миру ZAMMLER;
  • Центр украинского виноделия SHABO;
  • House of Knowledge;
  • минеральную воду вулканического происхождения Borjomi;
  • инновационную площадку UNIT.City.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине запустили сайт с актуальной информацией о раке легкого и контактами для помощи
В Украине запустили сайт с актуальной информацией о раке легкого и контактами для помощи
Шлях трансформації: які закономірності забезпечили значний стрибок у розвитку КСВ
Шлях трансформації: які закономірності забезпечили значний стрибок у розвитку КСВ
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Местные выборы-2020: старые мэры в массе удержали свои кресла

  3. Украина возобновляет авиарейсы в Черногорию

  4. Американский стартап презентовал электрический гиперкар (ВИДЕО)

  5. В Киеве за выходные оштрафовали за нарушение карантина 243 заведения

Ивент
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
В ноябре в Киеве соберутся лучшие креативщики и проведут первый украинский воркшоп
Главная задача ивента — это создать за 2 дня свою креативную идею, чтобы после — воплотить в жизнь
Загрузка...