"Управление неизвестностью — ключевой навык руководителя": инсайты Business Wisdom Summit

20 ноября состоялось главное деловое событие года — Business Wisdom Summit, организованный бизнес/медиа бюро еkonomika+ и онлайн-медиа delo.ua. Ключевой темой саммита стало управление неизвестностью.

Опытом поделились основатель UFuture Василий Хмельницкий, генеральный директор компании HD-group Борис Шестопалов, совладелец Monobank Олег Гороховский, владелец Fedoriv Agency Андрей Федорив и еще более 15 СЕО и владельцев крупных компаний.

Впервые в истории Business Wisdom Summit была доступна бесплатная трансляция для всех желающих при поддержке генерального партнера мероприятия Региональной газовой компании. Это дало возможность 25 тысячам желающих получить инновации, стратегии и решения в турбулентное время от лидеров рынка! Спикеры выступали на инновационной площадке UNIT.City.

Основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий поделился трендами, которые не дадут Украине экономически быстро развиваться и рассказал о ключевых изменениях для лидеров и команд на ближайшие 5 лет.

По мнению бизнесмена, самыми востребованными навыками до 2025 года будут аналитическое мышление и креативность, а также настойчивость и уверенность.

Два тренда, которые не дадут Украине экономически быстро развиваться:

демографическая ситуация в стране: Украина — восьмая страна в мире по количеству эмигрантов, на одного работающего приходится один пенсионер. Если так будет продолжаться, то статистика ухудшится;

сокращение людей трудоспособного возраста.

"Производство напрямую связано с экономическим ростом. Сейчас в Украине нет программ поддержки производства, поэтому в ближайшие пять лет в Украине я не вижу экономического роста"

Основатель креативно-инвестиционной компании Fedoriv Group Андрей Федорив рассказал о пути из маркетинга к инвестициям и помог участникам разобраться, что лучше — фокус или расфокус.

"Диверсифицируйтесь. Если вы специализируетесь только на чем-то одном, вы, как цапля, стоите только на одной ноге, и рано или поздно она сломается. Это называется эффектом цапли. Если у вас есть core-бизнес, никогда не заводите второй. Заведите сразу 20, но поменяйте свой статус. Вы можете быть директором только в одном бизнесе, а инвестором в остальных"

Совладелец Monobank Олег Гороховский провел Q&A-сессию в рамках Business Wisdom Summit. Все желающие могли задавать вопросы о том, как развиваться в кризис, и перенять опыт выдающегося клиентского опыта Monobank!

О поддержке малого и среднего бизнеса

"Зачастую предприниматели не делят деньги на карте на личные расходы и расходы бизнеса. По некоторым расчетам, расходы на бизнес из личных карт достигают 40-50%. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем малый бизнес, выдав более 13 млрд грн кредитов и установив лимитов на карты клиентов около 30 млрд грн"

О продаже карт Monobank в супермаркетах

"Недавно мы запустили ноу-хау — выдачу карт в супермаркете. Это позволяет клиенту взять карту и, не дойдя еще до кассы, чтобы за нее заплатить, уже получить кредит и оплатить покупки"

Как добиться клиентской любви

"Банки никто не любит. Создать банк, который полюбят, это оксюморон. Но можно сделать сервис, в который влюбляются. В любом бизнесе вы предлагаете либо услугу (сэкономленное время), либо опыт (хорошо проведенное время). Если получается трансформировать услугу в опыт, вы убираете фактор, из-за которого происходит снижение эффективности. Выбирают за выгоду, а любят за опыт"

Основательница холдинга "Асторг" и компании "Укрптахосервис" Наталия Шмигельская рассказала, как кризис стал катализатором открытия новых возможностей. Если до карантина было 280 точек кулинарии HoReCa и 95 точек полуготовых блюд, то сейчас 500 точек кулинарии HoReCa, 114 точек полуготовых блюд, 230 точек продажи ланчбоксов.

"Очень часто предпринимателей тормозит страх — будущее, которое еще не произошло. Чтобы от него избавиться, над проработать его детально и подумать, что вы будете делать, если вдруг это произойдет.. Страх забирает много энергии. Когда мы от него избавляемся, то получаем больше энергии для проекта"

О том, как принимать решения в кризис, рассказал СЕО "Датагруп" Михаил Шелемба. С участниками Business Wisdom Summit он поделился, как во время пандемии COVID-19 увеличить показатели компании и как мотивировать команду на перевыполнение плана в кризис.

"Когда ты попадаешь в ситуацию с плохой видимостью, нужно доверять не ощущениям, а приборам. Оцените вероятность риска и влияние, если риск реализуется. Если низкая вероятность и низкое влияние — нужно просто принять. Если высокий риск и высокое влияние — нужно разрабатывать план действий"

Директор по экономике и финансам "Интерпайп" Денис Морозов поделился опытом цифровой трансформации в промышленной компании. Он рассказал о цифровизации системы управления компанией, которая началась в 2004 году с внедрения самостоятельных IТ-систем на предприятиях группы и длится по сей день. В 2020 году в компании используется электронный документооборот и цифровое управление логистикой (прогноз поставок, передача очень точной информации клиенту, когда он получит продукцию).

Также эксперт рассказал о том, как цифровой двойник бизнеса позволяет прокручивать все решения, планы нагрузки и производства и улучшить систему принятия решений.

Благодаря советам партнера Sayenko Kharenko Елены Сукмановой участники научились определять свою рейдеропривлекательность в условиях неопределенности. Она определила следующие критерии рейдеропривлекательности:

сильные и слабые стороны корпоративного управления;

состояние владения активами;

постоянный мониторинг окружающей компанию информации;

финансово-экономическое состояние, оценка кредиторской задолженности и вероятности банкротства;

наличие внутренних и внешних конфликтов и процесс управления ими;

возможность оперативного реагирования.

Также она поделилась реальностью для бизнеса на сейчас, отметив, что, по результатам исследования Европейской Бизнес Ассоциации, индекс доверия к судебной системе у бизнеса составляет 1,98 балла по 5-балльной шкале.

"Самые кризисные ситуации для бизнеса в 2020 году: незаконные действия государственных органов, кибератаки, рейдерство, медиаатаки и корпоративные конфликты"

Генеральный директор компании Moneyveo Алена Андроникова рассказала о концентрации лучших мировых практик на примере кейса финтех-компании. Она поделилась гибридной моделью Moneyveo, в основе которой куратор (с функцией мониторинга, помощи, контроля), матричное управление (управление новыми рынками) и product-ориентированная команда.

Также Алена рассказала о ключевых отличиях менеджера от лидера.

Менеджер занимается планированием и бюджетированием, обеспечением персоналом и организацией работы, контролирует активность и решение проблем.

Лидер определяет направление бизнеса, организовывает взаимодействие между сотрудниками, мотивирует и вдохновляет.

Принципы эффективного антикризисного менеджмента, удаленную работу и инвестиционную привлекательность бизнеса в Украине в формате панельной дискуссии обсудили:

Ольга Устинова, генеральный директор "Vodafone Украина";

Игорь Лиски, глава наблюдательного совета, основатель группы компаний "Эффективные инвестиции";

Владимир Лавренчук, экс-председатель правления Райффайзен Банк Аваль.

Модератор: Николай Тимощук, генеральний директор UFuture

Об инвестиционной привлекательности бизнеса в Украине

Ольга Устинова: "Каждый квартал мы встречаемся с инвесторами из Америки, Сингапура и других стран, я не почувствовала, что изменилось отношение к Украине. Телеком-отрасль, несмотря на ковид, демонстрирует хорошие темпы роста".

Игорь Лиски: "C приходом новой команды была надежда, что Украина сделает прорыв и предложит понятную стратегию развития экономики, но, кроме большой стройки дорог и инвестнянь, внятной политики пока не видно. Хотя Украина не в самой худшей экономической форме: все, что мы производим (металл, пшеница, коммодитиз и т. д.), в цене, а то, что импортируем (газ, нефть), сильно упало.

Владимир Лавренчук: "Есть причины говорить об ухудшении дел. Помимо падения производства еще до пандемии, за последний месяц-полтора опять повысилась цена государственных займов. Это говорит о том, что доверие инвесторов снижается, несмотря на то что мир залит деньгами".

О вызовах и решениях в кризис

Ольга Устинова: "У телекома была большая доля выручки от роуминга, и мы ее потеряли. Сейчас фаза строительства 4G — это первоочередная задача. Пока все были на карантине, в июле мы начали активное строительство. Самая большая сложность для нас сейчас — нестабильный курс, потому что 80% наших инвестиций — это доллар".

Кто такие out-of-the-boxers, и как им удается видеть мир шире, рассказал управляющий партнер ІТ-холдинга TECHIIA Юра Лазебников.

"Правила созданы для того, чтобы был порядок. Но выход за рамки дает возможность создать новый порядок. Линейное мышление ограничивает вариативность развития событий. Мы всегда можем выбрать — остановить или продолжить определенную игру, поставить паузу или внедрить новых персонажей. Дуальное мышление (хорошо/плохо) — это также ограничение. Многоуровневое мышление дает свободу для реализации, на первый взгляд, безумных идей".

Совладелец HD-group Борис Шестопалов рассказал, как построение экосистемы в компаниях холдинга может сделать бизнес устойчивым и почему легче выживают те, кто готов к коллаборации.

"2020 год показал, что наша компания делает все правильно. Перед карантином мы приобрели два актива в разных частях Украины. Созданные нами бизнес-юниты практически разобрали приобретенные компании на молекулы и заново собрали в уже соответствующих кластерах. Это показало, что мы готовы к росту на рынке. Также переход к новой модели управления позволил создать не свойственные для индустриального холдинга структуры, появилось больше времени для креативных решений".

Также Шестопалов убедил участников, что формирование экосистем возможно не только в больших компаниях, но и в компаниях малого и среднего бизнеса.

По окончании Business Wisdom Summit состоялась церемония награждения лучших топ-менеджеров, владельцев бизнеса и GR-менеджеров по версии журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших". Впервые были отмечены менеджеры из государственных компаний и GR-менеджеры — те, кто помогает бизнесу выстраивать отношения с властью.

Ekonomika+ благодарит партнеров Business Wisdom Summit: