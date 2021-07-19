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Банки 1 час назад

Анна Тигипко рассчитывает до конца года заполучить 200 тысяч клиентов в izibank

Осенью 2021 года команда izibank планирует запустить полноценную рекламную кампанию

Анна Тигипко во время GET Business Festival. Фото: Delo.ua Анна Тигипко во время GET Business Festival. Фото: Delo.ua
Анна Тигипко во время GET Business Festival. Фото: Delo.ua

Необанк izibank к концу 2021 года рассчитывает привлечь в ряды своих пользователей 200 тысяч человек. На сегодняшний день у банка насчитывается порядка 40 тысяч клиентов. Следующим этапом в работе команды нового финтех-проекта станет запуск полноценной рекламной кампании, запланированный на осень.

Об этом эксклюзивно Delo.ua рассказала основатель izibank Анна Тигипко в ходе GET Business Festival.

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"Клиентская база, конечно, увеличивается. У нас сейчас порядка 40 тысяч клиентов. Это только начало, потому что мы даже не начинали реальную рекламную кампанию, она у нас планируется. Планы у нас амбициозные, мы хотим получить базу порядка в 200 тысяч карт до конца этого года", — рассказала Тигипко.

По ее словам, команда izibank не начинала рекламировать, пока все процессы в его работе не были налажены. Сейчас ее запуск запланирован на осень.

Кроме того, команда необанка определила и профиль их клиента: это мужчина-миллениал в возрасте 27-29 лет, неженатый и живущий с подругой,  который хочет получать не только быстрый, качественный и простой продукт, но и развлекательные бонусы, рассказала Тигипко.

Ранее Анна Тигипко в эксклюзивном интервью Delo.ua рассказала о стратегии развития нового банка, конкуренции с другими игроками и функционале, который еще не внедряли другие банки на рынке Украины.

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Напомним, что Анна Тигипко стала одним из спикеров GET Business Festival, который состоялся 14 июля в Pochayna Event Hall в Киеве.

Всего на GET Business Festival своим успешным бизнес-опытом поделились 70 бизнес-практиков, среди которых основатель холдинговой компании UFuture Василий Хмельницкий, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, СЕО компании SHABO Гиорги Иукуридзе, председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив и многие другие.

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ПО МАТЕРИАЛАМ: "Дело"

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