Как стать сильнее: 9 советов бизнесу от "Новой почты", SHABO и MOZGI Entertainment

Каждый бизнес начинает с малого, однако одни компания так и остаются на месте, а другие двигаются дальше и вырастают в лидеры своих ниш. Какие факторы способствуют успеху таких предприятий, что нужно делать малым предпринимателям, чтобы стать больше и сильнее, на GET Business Festival 2021 рассказали СЕО одних из самых крупных и успешных компаний Украины. Представители "Новой почты", SHABO и MOZGI Entertainment поделились девятью конкретными советами о том, как малому бизнесу вырасти в большой.

Ирина Горова СЕО компании MOZGI Entertainment Бизнес должен уметь подстраиваться, быстро меняться под окружающий мир и генерировать инновационные идеи

Задавайте себе вопросы о перспективах

Что нас привело к росту? Все когда-то были маленькими компаниями, все начинали с идеи, в которую верили, вокруг себя собирали единомышленников, людей, с которыми мы понимали, что сможем идти дальше. Мы совместили шоу-бизнес и интертеймент, а в дальнейшем только наращивали обороты. В какой-то момент, через года четыре после запуска, когда мы уже были популярными и нам казалось, что уже все круто, мы задумались о том, что будет завтра. Что будет через пять лет, будет ли наш бизнес работать и тогда? Что будет в это время на рынке? Будет ли клиент покупать мой продукт?

Я рекомендую задавать себе такие вопросы всем. Они помогают обозначать перспективы. Также я советую смотреть на смежные области. Наблюдать не только за действиями конкурентов, но и за игроками других рынков. Может, у них есть уникальные решения, которые можно адаптировать и применить у вас. Все, что происходит на стыке, обычно получается крутым.

Развивайте скорость и меняйтесь

Также нужно учитывать скорость, с которой все меняется. Бизнес должен уметь подстраиваться, быстро меняться под окружающий мир и генерировать инновационные идеи. Среднему и малому бизнесу должно быть проще в этом плане, поскольку все решения принимает собственник, он может делать это очень быстро, а кроме того, нет огромного механизма, который сложно повернуть в нужную сторону.

Ищите людей, которые понесут вас вперед

Бизнес — это про людей, поэтому важна команда. Если вы хотите выходить на новый уровень, нужно собирать вокруг себя тех людей, которые умнее, быстрее, инновационнее, которые понесут вас вперёд, а не вы их будете тащить за собой.

Вячеслав Климов сооснователь компании "Новая почта" На мой взгляд, признак компании новой экономики — закладывание в свою бизнес-модель масштабирования

Сформулируйте и пропишите на бумаге стратегию

Несмотря на размер компании — из трёх человек, трёх тысяч или тридцати тысяч — есть огромный запрос на стратегию как документ. Даже если у вас маленький бизнес и вы существуете всего два дня или даже только планируете запускаться, первое требование — чтобы у вас уже была стратегия. Она может быть на десятки страниц, а может включать всего три слова.

Я, например, требую от своих менеджеров формулировать ее тремя-пятью словами. Чтобы можно было объяснить самому отдаленному от сферы человеку, что ты собираешься сделать с компанией. И написать это на бумаге. Это очень сложно, но в итоге то, что на бумаге, будет уже документом. Он начнёт жить без вас, будет вести вас к цели. Мы так не сделали при запуске, это было ошибкой. Но с первого дня нашего существования у нас все же была условная стратегия: мы определились с тем, что для нас на первом месте клиент, качество и развитие.

Учтите дальнейшее масштабирование бизнеса

Ещё до запуска мы не собирались создавать маленькую локальную компанию, мы решили, что мы создадим большую национальную компанию. Сейчас мы договорились, что создадим глобальную компанию. Эти договоренности у вас должны быть с самого начала. На мой взгляд, признак компании новой экономики — закладывание в свою бизнес-модель масштабирования. Конечно, создать лучшее итальянское кафе в центре Киева — это цель, достойная уважения. Но если вы планируете запуск большой компании, дальнейшее масштабирование нужно учесть сразу.

Привлекайте самых лучших и дорогих специалистов

Все ваши блестящие фантазии воплотят люди. Хотя им в этом будут помогать технологии, на самом деле все сделает команда. Исходя из ошибок нашей компании, советую сразу целиться на самых лучших и самых дорогих специалистов. Экономия на них никогда не принесёт вам пользы. Поэтому с самого начала ищите лучших СЕО, финансистов, операционистов.

Гиорги Иукуридзе СЕО компании SHABO Что я хочу вам сказать: если цель просто быстро заработать и уйти, это точно не про большой бизнес

Готовьтесь играть в долгую

Бизнес — это саженец в тот фундамент, который вы строите. Когда мы запускали Шабо, помимо разваленного, ржавого, в катастрофическом состоянии завода нас ничего не встретило. Ну и пару хуторов. Все пришлось снести и начать с нуля. Полностью пересадить все виноградники. Надо понимать, что после посадки саженца он только через какое-то время даст вам какое-то вино, которое можно пить, и только через 7-10 лет можно будет надеяться на великое вино. В самом начале мы сделали анализ почвы и уже тогда я знал, эта земля может дать великое вино.

У меня с самого первого дня была вера в этот продукт, в то, что это вино может поставить Украину на мировую винную карту. Это то, что я хочу вам сказать: если цель просто быстро заработать и уйти, это точно не про большой бизнес. Здесь нужно играть вдолгую. Наша стратегия начиналась с уже далеко идущими планами по созданию великого вина. Осознавая все нюансы, мы первые десять лет даже не участвовали ни в каких выставках. И только когда вино было готово, мы начали смело выступать на разных конкурсах и фестивалях и привозить медали. Поэтому я советую тем, кто хочет вырасти, формулировать долгосрочные стратегии и знать, куда вы идёте.

Позаботьтесь о своей репутации и этике

Как мы строили наш бизнес? Мы соблюдали культуру во всем: в виноделии, в этике бизнеса и так далее. Благодаря этому мы двигались вперёд, поскольку этическая сторона бизнеса помогает развитию репутации. Это очень сильный инструмент — 1% приростами репутации компании на 3% увеличивает стоимость ее акций. За последние пять лет оценка репутации нашего бизнеса выросла с 18% до 82%. Это действительно вдолгую влияет на успех компании.

Ищите единомышленников

Рост без хорошей команды невозможен. Если вы не найдёте единомышленников, которые разделяют вообще страсть, вы ничего не добьётесь. На прошлой неделе я не собеседовал отличного кандидата. У него было шикарное резюме с большим опытом и достижениями, но оказалось, что он непьющий. Как он будет продавать вино, если он не пьёт? Здесь нужны люди, которые понимают и любят продукт.

Мария Пирогова, специально для Delo.ua