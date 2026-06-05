Масштабное поглощение: Uklon покупает известный украинский сервис электросамокатов

Украинский онлайн-сервис заказа авто Uklon покупает 100% корпоративных прав оператора проката электросамокатов e-Wings

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Сумма сделки составляет 97,6 млн гривен. Финальное закрытие транзакции намечено на третий квартал 2026 года.

За счет этого поглощение Uklon продолжает трансформацию в многопрофильную экосистему цифровых продуктов. В настоящее время в нее уже входят райдхейлинг-сервис, курьерская доставка Uklon Delivery, рекламная платформа Uklon Ads и сервис покупки автобусных билетов Uklon Travel.

"Микромобильность - это логическое расширение нашей платформы и одно из перспективных направлений современной городской логистики. Мы стремимся собрать необходимые сервисы для движения в одном приложении, чтобы пользователи могли легко закрывать любые потребности: от короткой поездки по городу до путешествий между странами", - прокомментировал соглашение СЕО Uklon Сергей Гриш .

На сегодняшний день прокат e-Wings доступен через одноименное приложение в 11 городах Украины. После завершения переходного периода Uklon планирует полностью интегрировать сервис аренды самокатов в свое основное мобильное приложение.

В компании добавили, что ключевая команда e-Wings перейдет в штат Uklon под руководством операционного директора (COO) компании Вадима Ищенко.

Совладельцы e-Wings Роман Мотрук и Олег Белый, непосредственно руководившие бизнесом, останутся в проекте и продолжат развивать направление микромобильности уже в составе Uklon. Учредители отметили, что объединение позволит создать бесшовный опыт передвижения по городу в рамках единой платформы.

e-Wings – это львовский оператор электросамокатов, представленный в 11 городах: Львове, Ивано-Франковске, Одессе, Кременчуге, Сумах, Горишних Плавнях, Дрогобыче, а также в Золочеве, Тернополе, Ирпене, Чернигове. Общий парк подключенных электросамокатов – около 3 тысяч.

Напомним, выручка Uklon в первом квартале достигла $32,9 млн, а общее количество поездок превысило 43,7 млн. Компания радикально изменила структуру управления и запустила сервис Travel для бронирования автобусных билетов, нарастив количество доставок до 1,5 млн за три месяца.