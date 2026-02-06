Сервис такси Uklon будет работать круглосуточно еще в семи городах Украины: список

Начиная с 7 февраля сервис Uklon открывает возможность заказа такси 24/7 еще в семи городах Украины: Харькове, Запорожье, Днепре, Кривом Рогу, Николаеве, Сумах и Чернигове.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

"Это решение мы приняли в ответ на призыв президента Украины и согласно постановлению правительства по преодолению последствий чрезвычайной ситуации в энергетике", - объяснили в украинском сервисе райд-хейлинга.

Где Uklon работает круглосуточно?

Полный список городов, где сервис работает непрерывно: Белая Церковь, Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Каменское, Киев, Кривой Рог, Кременчуг, Кропивницкий, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Черкасс.

Как отметили в компании, в условиях энергетического кризиса жители 26 городов получили возможность в любой момент добраться до пунктов несокрушимости, обогрева, связи или других жизненно важных локаций.

Несмотря на круглосуточную работу сервиса, правила комендантского часа остаются в силе. Для передвижения по городу в запрещенное время пассажирам все еще необходимо иметь специальные пропуска. Однако есть исключение. В Киеве пока пропуск не является обязательным условием для поездки, если человек добирается до пунктов несокрушимости или обогрева.

Ранее сообщалось, что сервисы такси Bolt и Uklon возобновили круглосуточную работу в Киеве с согласия с городскими властями. Ночные поездки стали доступными с 17 января .