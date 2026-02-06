Сервіс таксі Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України: перелік

Починаючи з 7 лютого, сервіс Uklon відкриває можливість замовлення таксі 24/7 ще у семи містах України: Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах та Чернігові.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Це рішення ми ухвалили у відповідь на заклик президента України та згідно з постановою уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", — пояснили в українському сервісі райд-хейлінгу.

Де Uklon працює цілодобово?

Повний перелік міст, де сервіс працює безперервно: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Як зазначили у компанії, в умовах енергетичної кризи мешканці 26 міст отримали можливість у будь-який момент дістатися пунктів незламності, обігріву, звʼязку чи інших життєво важливих локацій.

Попри цілодобову роботу сервісу, правила комендантської години залишаються чинними. Для пересування містом у заборонений час пасажирам все ще необхідно мати спеціальні перепустки. Однак є виключення. У Києві наразі перепустка не є обов’язковою умовою для поїздки, якщо що людина добирається до пунктів незламності чи обігріву.

Раніше повдомлялося, що сервіси таксі Bolt та Uklon відновили цілодобову роботу в Києві за згодою з міською владою. Нічні поїздки стали доступними з 17 січня.