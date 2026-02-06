Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Готівковий курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Сервіс таксі Uklon працюватиме цілодобово ще у семи містах України: перелік

таксі Uklon
Сервіс Uklon доступний у 26 містах України.

Починаючи з 7 лютого, сервіс Uklon відкриває можливість замовлення таксі 24/7 ще у семи містах України: Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах та Чернігові.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

"Це рішення ми ухвалили у відповідь на заклик президента України та згідно з постановою уряду щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетиці", — пояснили в українському сервісі райд-хейлінгу.

Де Uklon працює цілодобово?

Повний перелік міст, де сервіс працює безперервно: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Камʼянець-Подільський, Камʼянське, Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Кропивницький, Луцьк, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Чернігів.

Як зазначили у компанії, в умовах енергетичної кризи мешканці 26 міст отримали можливість у будь-який момент дістатися пунктів незламності, обігріву, звʼязку чи інших життєво важливих локацій.

Попри цілодобову роботу сервісу, правила комендантської години залишаються чинними. Для пересування містом у заборонений час пасажирам все ще необхідно мати спеціальні перепустки. Однак є виключення. У Києві наразі перепустка не є обов’язковою умовою для поїздки, якщо що людина добирається до пунктів незламності чи обігріву.

Раніше повдомлялося, що сервіси таксі Bolt та Uklon відновили цілодобову роботу в Києві за згодою з міською владою. Нічні поїздки стали доступними з 17 січня.

Автор:
Тетяна Ковальчук