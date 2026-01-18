Запланована подія 2

Bolt і Uklon відновлюють цілодобову роботу в Києві

Сервіси таксі Bolt та Uklon відновили цілодобову роботу в Києві за згодою з міською владою. Нічні поїздки стали доступними з 17 січня, щоб допомогти киянам дістатися до пунктів незламності, медзакладів та місць обігріву в умовах енергокризи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Bolt та Uklon.

"Ми поруч, щоб допомогти доїхати до тепла, дістатися до Пунктів незламності, місць обігріву чи туди, де є світло та зв'язок, вчасно дістатися до лікарні, отримати доставку їжі, ліків чи необхідних речей", — зазначили в Bolt.

Водночас у Bolt нагадали, що комендантська година — це насамперед про безпеку, і просять використовувати нічні поїздки лише за нагальної потреби, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дбати про себе і близьких.

Викликати авто можна у застосунку Bolt.

Uklon також оголосив про початок цілодобової роботи в столиці з 00:00 17 січня.

"Разом із міською владою ми узгодили роботу Uklon у комендантську годину. Тож з 00:00 17 січня сервіс працюватиме у Києві цілодобово", — повідомили в компанії.

У Uklon наголосили, що можливість дістатися пунктів незламності, вокзалу, місць обігріву, медзакладу чи просто відвезти продукти близьким — це зараз не розкіш, а життєва необхідність.

"Тож ми повертаємо нічні поїздки, щоб місто не зупинялося навіть у темряві", — підсумували в сервісі.

Зауважимо, у районах із надзвичайним станом в енергетиці влада дозволила пом’якшення комендантської години, зокрема для доступу громадян до пунктів обігріву та підтримки життєдіяльності.

Автор:
Тетяна Гойденко