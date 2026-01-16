Уряд послаблює комендантську годину на територіях, де запроваджено надзвичайний стан в енергетиці

У районах із надзвичайним станом в енергетиці влада дозволяє пом’якшення комендантської години, зокрема для доступу громадян до пунктів обігріву та підтримки життєдіяльності.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, на таких територіях під час дії комендантської години громадянам дозволять без перепусток перебувати на вулицях і в громадських місцях, зокрема у торгово-розважальних центрах, які виконують функції пунктів незламності та обігріву.

"Такі місця повинні мати опалення, автономне електроживлення та стабільний звʼязок", — зауважила Свириденко, наголосивши, що послаблення не поширюються на розважальні заклади.

Очільниця уряду підкреслила, що штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації або обласні військові адміністрації можуть запроваджувати додаткові заходи пом’якшення комендантської години з урахуванням ситуації на місцях.

"Територію, на якій діють ці послаблення комендантської години, визначить комісія ТЕБ та НС", - повідомили Свириденко.

Вона додала, що також буде дозволений рух приватного транспорту.

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

14 січня Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

Що таке комендантська година?

Комендантська година — період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом п’яти нічних годин. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.