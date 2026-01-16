Правительство ослабляет комендантский час на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике

В районах с чрезвычайным положением в энергетике власти разрешают смягчение комендантского часа, в том числе для доступа граждан к пунктам обогрева и поддержанию жизнедеятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, на таких территориях во время действия комендантского часа гражданам разрешат без пропусков находиться на улицах и в общественных местах, в частности, в торгово-развлекательных центрах, выполняющих функции пунктов несокрушимости и обогрева.

"Такие места должны иметь отопление, автономное электропитание и стабильную связь", - отметила Свириденко, подчеркнув, что послабления не распространяются на развлекательные заведения.

Глава правительства подчеркнула, что штабы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации или областные военные администрации могут вводить дополнительные меры по смягчению комендантского часа с учетом ситуации на местах.

"Территорию, на которой действуют эти послабления комендантского часа, определит комиссия ТЭБ и ЧС", - сообщили Свириденко.

Она добавила, что также будет разрешено движение частного транспорта.

14 января президент Владимир Зеленский объявил введение чрезвычайного положения в энергетике. В Киеве создали штаб по координации ситуации, которая будет действовать постоянно. Руководителем работ по поддержке людей и общин в таких условиях, а также решению практических вопросов президент определил первого вице-премьер-министра – министра энергетики Дениса Шмыгаля.

14 января Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

Что такое комендантский час?

Комендантский час — период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

Почти во всех регионах, где нет боевых действий, она продолжается в течение пяти ночных часов. Единственной областью, где комендантского часа нет, есть Закарпатская.