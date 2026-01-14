В Украине изменят правила для комендантского часа: Зеленский дал поручение правительству

Сегодня, 14 января, Владимир Зеленский провел совещание и поручил правительству пересмотреть правила комендантского часа на время чрезвычайной ситуации в энергетической сфере. Ограничения могут убрать части городов и общин.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил глава государства во время вечернего обращения.

"Там, где ситуация безопасность это позволяет, безусловно. Чиновники должны представить соответствующие предложения. Чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально", — подчеркнул президент.

Он также выразил глубокую признательность энергетикам, местным властям и всем специалистам, работающим бок о бок с государственными структурами. По его мнению, именно сплоченность является залогом общих результатов в борьбе с энергетическим вызовом.

Что такое комендантский час?

Комендантский час — период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

Почти во всех регионах, где нет боевых действий, она продолжается в течение четырех-пяти ночных часов. В Херсонской, Донецкой, Луганской областях комендантский час установлен с 21:00 до 5:00. В Запорожской области комендантский час начинается в полночь и продолжается до 5:00 на территории Запорожского района, а на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 5:00. Единственной областью, где комендантского часа нет, есть Закарпатская.

Отметим, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе или светомаски, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.

Напомним, в августе 2025 года Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.