В Україні змінять правила для комендантської години: Зеленський дав доручення уряду

Сьогодні, 14 січня, Володимир Зеленський провів нараду та доручив уряду переглянути правила для комендантської години на час надзвичайної ситуації в енергетичній сфері. Обмеження можуть прибрати для частини міст і громад.

Як пише Delo.ua, про це заявив очільник держави під час вечірнього звернення.

"Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно. Урядовці мають представити відповідні пропозиції. Щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально", — наголосив президент.

Він також висловив глибоку вдячність енергетикам, місцевій владі та всім фахівцям, які працюють пліч-о-пліч із державними структурами. На його думку, саме згуртованість є запорукою спільних результатів у боротьбі з енергетичним викликом.

Що таке комендантська година?

Комендантська година — період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом чотирьох-п’яти нічних годин. У Херсонській, Донецькій, Луганській областях комендантську годину встановлено з 21:00 до 5:00. У Запорізькій області комендантська година починається опівночі й триває до 5:00 на території Запорізького району, а на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів - з 21:00 до 5:00. Єдиною областю, де комендантської години немає, є Закарпатська.

Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину чи світломаскування, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, у серпні 2025 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану.