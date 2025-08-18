Штрафи до 3400 грн: уряд пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає введення штрафів за порушення комендантської години та інших обмежень, що діють під час воєнного стану.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в картці законопроєкту №13633.

Метою законопроєкту є забезпечення громадського (публічного) порядку під час дії воєнного стану, а також реалізація повноважень поліції в забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану.

Проєктом закону пропонується встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Які порушення будуть каратися

порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень;

порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Також змінами до статті 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується надати право органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

Які передбачаються штрафи за порушення

В’їзд (вхід), перебування населення в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, — тягне за собою накладення штрафу від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510 - 850 грн) .

. Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 грн).

Порушення комендантської години (заборони перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень) — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 - 1700 грн).

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 - 3400 грн).

Винятки, які дозволяють людям перебувати на вулиці під час комендантської години:

Рух до укриттів під час повітряної тривоги.

під час повітряної тривоги. Надання медичної допомоги або супровід поранених чи важкохворих.

або супровід поранених чи важкохворих. Евакуація людей або порятунок майна.

людей або порятунок майна. Інші ситуації, що загрожують життю чи здоров'ю громадян.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Під час дії особливого правового режиму в Україні можуть встановлюватися обмеження на свободу пересування як для громадян України, так і для іноземців та осіб без громадянства.

Зокрема, у період комендантської години заборонено перебування на вулицях та в громадських місцях без відповідних перепусток або документів, що підтверджують право на пересування.