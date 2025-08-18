Запланована подія 2

Штрафы до 3400 грн: правительство предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа

штраф
Кабмин одобрил законопроект о штрафах за комендантский час

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке законопроекта №13633.

Целью законопроекта является обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Проект закона предлагает установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима – военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

Какие нарушения будут наказываться

  • нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;
  • нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Также изменениями в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

Предусматриваемые штрафы за нарушение

  • Въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, - влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 - 850 грн) .
  • Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 - 3 400 грн).
  • Нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) — влечет наложение штрафа на граждан от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 - 1 700 грн).
  • Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 - 3 400 грн).

Исключения, позволяющие людям находиться на улице во время комендантского часа:

  • Движение к укрытиям во время воздушной тревоги.
  • Оказание медицинской помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных.
  • Эвакуация людей или спасение имущества.
  • Другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью граждан.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.

Автор:
Татьяна Бессараб