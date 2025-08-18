Штрафы до 3400 грн: правительство предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект, предусматривающий введение штрафов за нарушение комендантского часа и других ограничений, действующих во время военного положения.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в карточке законопроекта №13633.

Целью законопроекта является обеспечение общественного (публичного) порядка во время действия военного положения, а также реализация полномочий полиции в обеспечении и осуществлении мер правового режима военного положения.

Проект закона предлагает установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима – военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях.

Какие нарушения будут наказываться

нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений;

нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Также изменениями в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях предлагается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

Предусматриваемые штрафы за нарушение

Въезд (вход), пребывание населения в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация при отсутствии специально выданных пропусков или удостоверений, - влечет наложение штрафа от 30 до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (510 - 850 грн) .

. Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 - 3 400 грн).

Нарушение комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений) — влечет наложение штрафа на граждан от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 - 1 700 грн).

Те же действия, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания, — влекут наложение штрафа на граждан от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700 - 3 400 грн).

Исключения, позволяющие людям находиться на улице во время комендантского часа:

Движение к укрытиям во время воздушной тревоги.

во время воздушной тревоги. Оказание медицинской помощи или сопровождение раненых или тяжелобольных.

или сопровождение раненых или тяжелобольных. Эвакуация людей или спасение имущества.

людей или спасение имущества. Другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью граждан.

Напомним, 25 июля президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Во время действия особого правового режима в Украине могут устанавливаться ограничения свободы передвижения как для граждан Украины, так и для иностранцев и лиц без гражданства.

В частности, в период комендантского часа запрещено пребывание на улицах и в общественных местах без соответствующих пропусков или документов, подтверждающих право на передвижение.