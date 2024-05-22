Рада відхилила законопроєкт про штрафи за порушення комендантської години

Верховна Рада при розгляді в другому читанні відхилила законопроект №10195, який мав на меті запровадити штрафи та затримання за порушення комендантської години під час воєнного стану.

Як свідачать дані на сайті парламенту, документ не набрав достатньої кількості голосів: "за" проголосували лише 190 депутатів при 226 мінімально необхідних. Спроба повернути законопроект на повторне друге читання також не увінчалася успіхом, оскільки за це рішення проголосувало лише 216 депутатів. Таким чином, законопроект вважається повністю відхиленим.

Він передбачав за порушення заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток чи посвідчень накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень), а за повторне порушення - 200-400 мінімумів (3400-6800 гривень).

За порушення бізнесом встановлених на відповідній території спецрежиму світломаскування або режиму роботи під час воєнного стану передбачалися штрафи для відповідних керівників чи ФОП в сумі від 3 до 6 тисяч НМДГ, а за повторне порушення - від 10 до 20 тисяч НМДГ.Згідно законопроекту, поліція отримувала повноваження складати протоколи про порушення для подальшого розгляду в суді. Крім того, поліції планувалося надати право затримувати порушників комендантської години.

Зазначимо, що документ було внесено в парламент в жовтні 2023 року групою з 21 депутата. В першому читанні Рада його підтримала 9 грудня. Однак у тодішній редакції штрафи для громадян були в рази більшими.

Що таке комендантська година

Комендантською годиною називається період, коли у темну пору доби заборонено перебувати на вулицях та в громадських місцях. У кожній області цей час визначається окремо відповідною військовою адміністрацією.

Майже в усіх регіонах, де немає бойових дій, вона триває наразі протягом чотирьох-п’яти нічних годин. У Херсонській, Донецькій, Луганській областях комендантську годину встановлено з 21:00 до 5:00. У Запорізькій області комендантська година починається опівночі й триває до 5:00 на території Запорізького району, а на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів - з 21:00 до 5:00.

Зазначимо, що наразі у КпАП взагалі відсутні згадки про комендантську годину чи світломаскування, хоча відповідні заходи діють в Україні ще з початку повномасштабної війни.