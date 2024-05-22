Рада отклонила законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Верховная Рада при рассмотрении во втором чтении отклонила законопроект №10195, который предусматривал введение штрафов и задержания за нарушение комендантского часа во время военного положения.

Как свидетельствуют данные на сайте парламента, документ не набрал достаточного количества голосов: "за" проголосовали только 190 депутатов при 226 минимально необходимых. Попытка вернуть законопроект на повторное второе чтение также не увенчалась успехом, поскольку за это решение проголосовало лишь 216 депутатов. Таким образом, законопроект считается полностью отклоненным.

Он предусматривал за нарушение запрета пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков или удостоверений наложение штрафа от 100 до 200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-3400 гривен), а за повторное нарушение - 200-400 минимумов (3400–6800 гривен).

За нарушение бизнесом установленных на соответствующей территории спецрежима светомаскировки или режима работы во время военного положения предусматривались штрафы для соответствующих руководителей или ФЛП в сумме от 3 до 6 тысяч НМДГ, а за повторное нарушение – от 10 до 20 тысяч НМДГ.

Согласно законопроекту, полиция получала полномочия составлять протоколы о нарушениях для дальнейшего рассмотрения в суде. Кроме того, полиции планировалось предоставить право задерживать нарушителей комендантского часа.

Отметим, что документ был внесен в парламент в октябре 2023 года группой из 21 депутата. В первом чтении Рада его поддержала 9 декабря. Однако в тогдашней редакции штрафы для граждан были в разы больше.

Что такое комендантский час

Комендантским часом называется период, когда в темное время суток запрещено находиться на улицах и в общественных местах. В каждой области это время определяется отдельно соответствующей военной администрацией.

Почти во всех регионах, где нет боевых действий, он длится в течение четырех-пяти ночных часов. В Херсонской, Донецкой, Луганской областях комендантский час установлен с 21:00 до 5:00. В Запорожской области комендантский час начинается в полночь и продолжается до 5:00 на территории Запорожского района, а на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов – с 21:00 до 5:00.

Отметим при этом, что сейчас в КоАП вообще отсутствуют упоминания о комендантском часе или светомаскировке, хотя соответствующие меры действуют в Украине еще с начала полномасштабной войны.