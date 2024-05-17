Зеленский подписал закон об увеличении штрафов для уклоняющихся от мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об усилении ответственности за военные правонарушения.

Об этом свидетельствует Карточка законопроекта с подписью главы государства на сайте Верховной Рады.

Отмечается, что закон возвращен с подписью от президента сегодня, 17 мая.

Как будут штрафовать

Напомним, 11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект №10449 о мобилизации и прохождении военной службы. Президент Зеленский подписал документ 16 апреля. Закон вступит в силу 18 мая.

Также отныне мужчин призывного возраста будут штрафовать, если человек не обновил данные в ТЦК (крайний срок согласно закону о мобилизации - 18 июля 2024 года), не сообщил об изменении данных, отсутствующих в электронных реестрах, не явился в военкомат или другим образом нарушил закон о мобилизации.

Админштраф налагается в течение года, но не позднее трех месяцев с момента обнаружения правонарушения.

Штраф не будет выписан, если данные о военнообязанных ТЦК может получить сам через госреестры.

При этом главное новшество законопроекта состоит в том, что штрафы смогут выписывать заочно (как это происходит с выписыванием штрафов за нарушение скорости через камеры автофиксации). То есть без присутствия нарушителя и составления протокола. Но для этого ТЦК должны предоставить документы, подтверждающие, что человек получил вызов от военкомата и проигнорировал его.

Суммы штрафов

Согласно принятому законопроекту, штрафы за нарушение военного учета составят:

в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) – от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

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