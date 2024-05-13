Как уклонистам платить по кредитам, если счет заблокирован с подачи ТЦК: что говорят в monobank и ПУМБ

Мужчины, которые могут столкнуться с блокировкой банковского счета в результате неуплаты штрафов за нарушение правил военного учета, все равно смогут гасить свои кредиты через специальный счет, который будет для них создан с этой целью.

Об этом свидетельствуют ответы технической поддержки украинских банков. В частности, как говорят в Первом украинском международном банке, арест счета будет производиться на основании постановления Государственной исполнительной службы, а принудительное списание средств – на основании соответствующей платежной инструкции от нее.

Если же пользователю нужно возвращать кредит, для этого будет создан "транзитный" счет, куда можно будет зачислять деньги именно на уплату кредита. Банк либо сообщит его клиенту сам, либо его можно будет спросить у чат-поддержки.

В свою очередь, в monobank отмечают, что возвращать средства через спецсчет можно будет по номеру карты или IBAN, в том числе при уплате третьим лицом с указанием соответствующего комментария по назначению платежа. Соответственно, для уплаты штрафа, а не для пополнения кредита, реквизиты нужно будет уточнять у Исполнительной службы.

В А-Банке комментировать ситуацию отказались, ссылаясь на то, что указанный закон пока еще не вступил в силу.

Напомним, 9 мая Верховная Рада приняла закон, которым штрафы за нарушение военного учета в военное время и уклонение от мобилизации увеличиваются для граждан до 17-25 тысяч гривен, решения о которых ТЦК будут принимать без протокола и присутствия самого нарушителя.

Однако из-за таких размеров штрафов многие граждане, вероятно, могут просто не иметь денег, чтобы оплатить их, что приведет к блокированию счетов в рамках процедуры исполнительного производства.

Ранее в парламенте обсуждали идею прописать непосредственно в законопроекте о мобилизации возможность блокирования счетов уклонистам, но от нее отказались. Глава президентской фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что соответствующая норма неприемлема и что такая инициатива вряд ли найдет поддержку среди депутатов.

В то же время член комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук рассказал, что в Украине могут начать блокировать счета и арестовывать имущество уклоняющихся от мобилизации людей через административное судопроизводство.

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