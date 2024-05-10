В Украине изменили порядок бронирования от мобилизации на предприятиях

Кабинет Министров Украины изменил порядок бронирования военнообязанных граждан на период мобилизации и на время действия военного положения.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 8 мая 2024 г. № 520

Теперь в соответствии с постановлением Кабмина согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Министерство обороны.

"Предприятия, учреждения и организации, осуществляющие производство товаров, выполнение работ и предоставление услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, представляют список в Минобороны", - сказано в постановлении.

Впрочем, по-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Напомним, Правительство продлило на один месяц сроки действия отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставленных Минэкономики военнообязанным работникам отдельных предприятий и организаций согласно постановлению КМУ №76.

Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Бронирование военнообязанных в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.