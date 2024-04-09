Циркачи и телемарафон: В Минкульте назвали количество забронированных им от мобилизации работников

По состоянию на сегодняшний день по представлению Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) статус забронированных по всей стране получили 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков.

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Об этом сообщила пресс-служба МКИП.

В МКИП напомнили, что Порядок бронирования военнообязанных во время действия военного положения утвержден постановлением Кабмина от 27 января 2023 №76. Этим же постановлением определен порядок и критерии отнесения предприятий, учреждений, организаций к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения в особый период.

"От даты принятия Порядка бронирования более года назад, он не претерпел никаких изменений. МКИП бронирует работников всех заведений, формирующих систему культуры и медиа. Это в том числе артисты театров, филармоний и цирков тоже. Это очень незначительное количество людей. Однако пребывание этих людей на своих должностях позволяет сохранить сферу от упадка. По состоянию на сегодняшний день по представлению МКИП статус забронированных по всей стране получили только 1150 работников сферы культуры и чуть более 700 медийщиков", - сообщили в МКИП.

В Минкульте объяснили свои решения тем, что учреждения культуры критически важны для жизни, духовной устойчивости и сопротивления украинцев.

"О бронировании работников медиа - во время войны, когда враг манипулирует общественным мнением в Украине и за рубежом, распространяет дезинформацию и откровенную ложь - украинские СМИ являются источником правдивой информации и опорой национальной безопасности Украины. Поэтому часть работников этой сферы тоже забронирована", - говорится в сообщении МКИП.

Кроме этого, после волны хейта из-за бронирования работников цирков от мобилизации, СМИ обратили внимание и на предоставление Министерством молодежи и спорта Украины в 2023-2024 годах бронирования отдельным футбольным клубам, а именно: "Кривбасс", "Днепр-1", "Динамо Киев", "Оболонь", "Шахтер" и Украинской ассоциации футбола, информирует "Интерфакс-Украина".

Также такой статус предоставлен или подтвержден: благотворительному обществу "Шахтер Сошиал", ООО "Шахтер-сервис", общественным организациям Киевской городской, Одесской, Николаевской, Львовской, Винницкой областным организациям Физкультурно-спортивного общества "Динамо", Физкультурно-спортивному обществу "Динамо" и ряду других предприятий и организаций в сфере ведения министерства.

Шмыгаль поручил разработать новое постановление о бронировании военнообязанных

После шума, поднятого из-за бронирования работников цирка, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании военнообязанных и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов в этом направлении, по его словам, является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных.

"Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве", - отметил Шмыгаль.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.

Фото: ua.depositphotos.com