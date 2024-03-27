Отклонены без обсуждения: Комитет Верховной Рады не поддержал правки о бронировании работников по уровню зарплаты

В Комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны отклонили поправки относительно бронирования работников от мобилизации по уровню зарплаты.

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Об этом сообщил народный депутат, член профильного комитета Игорь Копытин в комментарии LIGA.net.

По его словам, рассмотрение этих поправок состоялось на заседании Комитета 25 марта.

Как отметил нардеп, предложения по бронированию лиц, получающих определенную зарплату, были отклонены "даже без обсуждения".

"Целью законопроекта является установление социально справедливой мобилизации. Фактической сутью таких поправок стал бы принцип "война для бедных". А это недопустимо!" – подчеркнул Копытин.

Он отметил, что в Комитете проходит предварительное рассмотрение.

"Возможно, в сессионном зале Верховной Рады во время второго чтения авторы этих поправок смогут инициировать их принятие", - добавил нардеп.

Война для бедных

Тема бронирования работников от мобилизации за деньги активно обсуждается в Украине. Кабинет Министров планирует увязать возможность получения бронирования от мобилизации с уровнем заработной платы.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук допускает возможность смены системы бронирование военнообязанных от мобилизации, зависящей от уровня доходов гражданина. Хотя он сам относится к такой идее скептически.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, "бронь" смогут получить также те, кто получает зарплату от 35 тысяч гривен, платит НДФЛ (не менее 6,3 тысячи гривен) и ЕСВ (не менее 7,7 тысячи гривен). То есть, простому рабочему такая роскошь не по карману.

Идея про бронирование всех работников с зарплатой от 35 тысяч гривен является очень плохой и фактически узаконит выражение "война для бедных", заявил заместитель командира 3-й штурмовой бригады, боец полка "Азов" Максим Жорин.

Бронирование военнообязанных работников в Украине

Как сообщалось, в Украине собираются обновить процедуру бронирования военнообязанных работников. Сейчас этот процесс находится на этапе согласования и формирования. Его подробности будут опубликованы после окончательного согласования всех составляющих, таких как мобилизация, бронирование, отпуска военнослужащих и другие.

В рамках существующей системы бронирования было определено несколько ключевых аспектов. Указано, что можно забронировать до 50% от общего количества военнообязанных. На один месяц бронируются лица, у которых есть неточности в данных (требуют уточнения), в то время как на шесть месяцев бронируются те, чьи данные уже верно указаны. Если лицо не состоит на военном учете, оно не может быть забронировано.