Відхилені без обговорення: Комітет Верховної Ради не підтримав правки щодо бронювання працівників за рівнем зарплати

У Комітеті Верховної Ради із питань нацбезпеки й оборони відхилили поправки щодо бронювання працівників від мобілізації за рівнем зарплати.

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Про повідомив народний депутат, член профільного комітету Ігор Копитін у коментарі LIGA.net.

За його словами, розгляд цих поправок відбувся на засіданні Комітету 25 березня.

Як зауважив нардеп, пропозиції щодо бронювання осіб, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені "навіть без обговорення".

"Метою законопроєкту є встановлення соціально справедливої мобілізації. Фактичною суттю таких поправок став би принцип "війна для бідних". А це неприпустимо!" – наголосив Копитін.

Він зауважив, що в Комітеті відбувається попередній розгляд.

"Можливо, в сесійній залі Верховної Ради під час другого читання автори цих поправок зможуть ініціювати їхнє врахування", – додав нардеп.

Війна для бідних

Додамо, тема бронювання працівників від мобілізації за гроші активно обговорюється в Україні. Кабінет Міністрів планує пов'язати можливість отримання бронювання від мобілізації із рівнем заробітної плати.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук допускає можливість зміни системи бронювання військовозобов’язаних від мобілізації, яка буде залежати від рівня доходів громадянина. Хоч сам він ставиться до такої ідеї скептично.

Як повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, "бронь" зможуть отримати також ті, хто отримує зарплату від 35 тисяч гривень, сплачує ПДФО (щонайменше 6,3 тисячі гривень) і ЄСВ (щонайменше 7,7 тисячі гривень). Тобто, простому робітнику така розкіш не по кишені.

Ідея про бронювання всіх працівників із зарплатою від 35 тисяч гривень є дуже поганою і фактично узаконить вислів "війна для бідних", заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, боєць полку "Азов" Максим Жорін.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.