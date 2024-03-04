Кабмін працює над більш справедливим бронюванням працівників: що буде враховуватись

Український уряд готує більш справедливі підходи до бронювання з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження, а також впливу на економіку.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції.

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків як людиною, так і компанією - всі ці речі сьогодні опрацьовуються комплексно. І вплив підприємства або галузі на економіку - ось це рамки майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - заявив Шмигаль.

За підрахунками Кабміну, як зазначив прем'єр-міністр, співвідношення працівників і військових для забезпечення останніх має бути вісім до одного. Саме виходячи з цих параметрів уряд веде розробку справедливих параметрів бронювання.

Також Шмигаль нагадав, що теперішній механізм бронювання також є робочим, охоплює близько 700 тис. осіб і дає змогу працювати підприємствам критичної інфраструктури або галузям, "які належать до галузей критичних потреб економіки". Разом з тим, уряд хоче вдосконалити цей механізм, зробити підхід більш практичним і справедливим.

За словами голови уряду, в Кабміні вважають, що до підприємств, які мають брати участь у механізмі бронювання, слід зараховувати і підприємства, які наповнюють держбюджети, що надають змогу фінансувати сили безпеки оборони в повному обсязі.

"Ми дивимося, працюємо над тим, як ці речі ввести в законодавчу площину. Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою або вищою за середню по галузі", - пояснив прем'єр.

Раніше вже повідомлялося, що уряд розглядає ідею впровадження системи бронювання, пов'язаної з оплатою податків. Умовою бронювання може бути сплата податків у розмірі 6-7 тисяч на місяць.

Також нагадаємо, що для підприємств ОПК зробили два варіанти для бронювання працівників від мобілізації: від 50% військовозобов’язаних працівників та до 50% включно.

Бронювання військовозобов’язаних працівників в Україні

Як повідомлялося, в Україні збираються оновити процедуру бронювання військовозобов’язаних працівників. На даний момент цей процес знаходиться на етапі узгодження та формування. Його подробиці будуть оприлюднені після остаточного узгодження всіх складових, таких як мобілізація, бронювання, відпустки військовослужбовців та інші.

У межах існуючої системи бронювань було визначено кілька ключових аспектів. Зазначено, що можна забронювати до 50% від загальної кількості військовозобов'язаних. На один місяць бронюються особи, у яких є неточності в даних (потребують уточнення), тоді як на шість місяців бронюються ті, чиї дані вже вірно зазначено. Якщо особа не перебуває на військовому обліку, вона не може бути заброньованою.

Процедура подачі на бронювання визначається в залежності від сфери і може здійснюватися через центральний орган влади чи місцевий орган влади. Бронювання для підприємства надається на період, визначений як критично важливий (наразі такий статус встановлюється на 1 рік). У випадку продовження статусу критичності підприємства, проводиться перебронювання.

Також ходили чутки, що списки військовозобов’язаних потрібно буде погоджувати в ТЦК. Заступник міністра економіки України Ігор Фоменко запевнив, що не дивлячись на надходження таких ініціатив від Міноборони, Мінекономіки їх не підтримало.